Unicaja no es pren amb bromes: milions de clients avisats, t'ho jugues tot

Unicaja ha emès una alerta urgent als seus clients per advertir sobre un frau que està afectant milers de persones a Espanya. Es tracta d'una estafa coneguda com a "vishing", una tècnica perillosa que posa en risc els teus diners i les teves dades personals.

El vishing és una forma de frau en què els estafadors truquen per telèfon fent-se passar per empleats d'Unicaja o altres entitats bancàries. Utilitzen tècniques d'enginyeria social per guanyar-se la teva confiança i obtenir informació sensible, com claus d'accés a la banca digital o dades bancàries.

Fins i tot poden falsificar el número des del qual truquen perquè sembli legítim, una tècnica coneguda com a "spoofing". Els delinqüents solen iniciar el frau amb un SMS que simula ser d'Unicaja, alertant sobre un suposat accés no autoritzat al teu compte.

Poc després, reps una trucada d'algú que diu ser del banc, confirmant l'alerta i sol·licitant les teves dades per "verificar la teva identitat". Un cop obtenen la informació, poden accedir al teu compte i transferir fons sense el teu consentiment.

Mesures d'Unicaja per contrarestar el 'vishing': pren-t'ho seriosament

Unicaja ha recordat als seus clients que mai no sol·licitarà claus d'accés, coordenades o dades personals per telèfon, SMS o correu electrònic. A més, ha intensificat la seva tasca de conscienciació mitjançant la publicació d'informació sobre noves modalitats de frau als seus canals oficials.

Desconfia de trucades o missatges inesperats: Si algú et contacta sol·licitant informació personal o bancària, penja i contacta directament amb Unicaja a través dels seus canals oficials.

Mai no proporcionis les teves claus d'accés a la banca digital ni codis de verificació a ningú. Revisa acuradament els SMS o correus electrònics que rebis. Els estafadors poden utilitzar enllaços que imiten la pàgina oficial de Unicaja per robar les teves dades.

La protecció de les teves dades també depèn de la teva precaució

Assegura't que el teu dispositiu i aplicacions estiguin actualitzats per protegir-te contra vulnerabilitats de seguretat. Actua ràpidament si sospites d'un frau. Si creus que has estat víctima d'una estafa, contacta immediatament amb Unicaja i les autoritats pertinents per minimitzar els danys.

El compromís d'Unicaja amb la seguretat dels seus clients és ferm, però la protecció de les teves dades també depèn de la teva precaució. Mantén-te alerta i segueix aquests consells per evitar ser víctima de fraus com el vishing.