Banc Santander ajuda aquests espanyols: et vindrà genial, no ho pensis més

Banco Santander ha llançat una promoció que molts ja estan celebrant amb aplaudiments. Es tracta d'una autèntica ganga per a aquells que estiguin pensant a canviar de banc.

Si portes la teva nòmina al Santander i compleixes uns senzills requisits, podràs emportar-te un regal directe de 400 euros. Així és, sense sortejos ni complicacions. Una ajuda econòmica que ve de meravella en aquests temps.

Banco Santander et rep de la millor manera: fins a 400 euros per fer això

Aquesta oferta està pensada per a nous clients que vulguin aprofitar els avantatges del Compte Online del Banco Santander. La promoció està vigent fins al 30 de setembre, així que encara estàs a temps si no t'ho havies plantejat. El banc ha llançat aquesta campanya per atreure nous usuaris, premiant la seva confiança i compromís amb un ingrés directe al compte.

Per emportar-te els 400 euros, només has de domiciliar una nòmina d'almenys 2.500 euros i a més, tenir dos rebuts domiciliats. Aquests rebuts poden ser de llum, aigua, gas, internet, telèfon o altres serveis similars. A més, hauràs de mantenir el compte actiu amb aquestes condicions durant almenys 12 mesos.

No només t'emportes 400 euros: mira tot el que t'ofereix el Compte Online

El Banco Santander ha indicat que aquesta promoció s'emmarca dins de la seva estratègia d'oferir productes amb beneficis reals per als clients. Des de l'entitat destaquen que el seu Compte Online no té comissions de manteniment ni d'administració.

També assenyalen que es pot gestionar totalment per internet, des de la web o l'app. I que és un compte còmode, modern i adaptat a les necessitats del dia a dia.

Però això no és tot. A més del regal de 400 euros, els nous clients podran gaudir d'altres avantatges exclusius. Entre elles, descomptes en marques associades, la possibilitat de tenir una targeta de dèbit sense cost, accés a serveis financers personalitzats i atenció al client ràpida i eficaç.

Fàcil, ràpid i sense lletra petita: Banco Santander no et fa dubtar

Aquestes iniciatives fan que molts valorin fer el pas i canviar de banc, si estaves pensant a fer-ho, pot ser que aquesta sigui la teva oportunitat perfecta. Només has d'obrir el compte, complir les condicions i esperar que t'ingressin els diners. Fàcil, ràpid i sense lletra petita amagada.

Així que ja ho saps: si vols començar amb bon peu al Santander i emportar-te un regal directe, actua abans del 30 de setembre. Aquesta promoció no durarà per sempre, i com diuen molts dels seus clients, aquest tipus d'oportunitats no es poden deixar passar.