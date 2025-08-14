Verificat: aquestes pensions estan en perill i molts entren en estat de pànic
La Seguretat Social es mostra ferma i envia un avís als pensionistes abans que no sigui massa tard
Milers de jubilats a Espanya podrien veure's embolicats en un problema seriós sense saber-ho. Tot parteix d'una decisió que, a primera vista, pot semblar inofensiva: treballar mentre es cobra una pensió. Encara que aquesta pràctica és legal en alguns casos, fer-ho sense seguir els passos adequats pot acabar en sancions importants i fins i tot en la pèrdua de la paga.
Per això, l'avís que llança la Seguretat Social no és per prendre a la lleugera. Al nostre país, sí que és possible compatibilitzar la pensió amb una feina, però sota unes condicions molt concretes. El que mai s'ha de fer és iniciar una activitat laboral sense abans informar la Seguretat Social.
Saltar-se aquest pas pot portar conseqüències molt greus, tant econòmiques com legals.
Cobrar una pensió mentre es treballa
Arran de la reforma de les pensions de l'abril de 2025, s'ha flexibilitzat l'accés a modalitats que permeten continuar treballant després de la jubilació. Però això no vol dir que tothom pugui fer-ho lliurement. És imprescindible complir els requisits i notificar-ho de manera oficial.
Entre les opcions que permet la llei hi ha l'anomenada jubilació activa. Aquesta modalitat permet al pensionista continuar treballant per compte d'altri o com a autònom, mentre rep part de la seva pensió. Per poder-hi accedir, cal haver assolit l'edat legal de jubilació, tenir almenys 15 anys cotitzats i haver deixat passar un any des que es va assolir aquesta edat.
Una altra opció és la jubilació parcial, que dona la possibilitat de reduir la jornada laboral mentre es cobra una pensió proporcional. També existeix la jubilació demorada, que permet endarrerir l'edat de retirada a canvi de beneficis econòmics addicionals. Així mateix, s'accepta la realització d'activitats econòmiques de poca entitat, sempre que els ingressos no superin el Salari Mínim Interprofessional.
Podrien perdre la pensió
Però el gran problema sorgeix quan un pensionista comença a treballar sense inscriure's de manera correcta. Aquesta omissió, que pot semblar menor, es considera una infracció greu segons la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social. Treballar mentre es cobra una pensió, sense comunicar-ho, equival a fer-ho "en negre" i pot comportar multes de fins a 10.000 euros.
A més, es podria exigir la devolució dels diners cobrats indegudament i el pagament de les cotitzacions no ingressades. Fins i tot es podria suspendre temporalment la pensió fins que es regularitzi la situació. Això afecta tant les pensions contributives com les no contributives, en el cas de les quals és l'Imserso l'organisme encarregat del seu control.
