Eufòria absoluta entre els clients de BBVA: no perdràs més temps, tan fàcil
BBVA posa en safata als seus clients aquestes operacions: milers d'ells li ho agraeixen pels avantatges que té
Aquest 2025, BBVA porta una gran notícia que està generant sensació entre els seus clients. Tots ells estan encantats, i no és per menys: és un veritable aplaudiment a BBVA per posar en marxa una cosa tan útil i convenient.
Des de fa uns mesos, les transferències a l'estranger realitzades des del web o l'app del banc passen a ser gratuïtes, si pertanyen a l'àmbit SEPA, i es fan de manera fàcil i ràpida. La nova normativa europea obligà els bancs a oferir transferències immediates dins de SEPA al mateix preu que les ordinàries.
BBVA pensa en els seus clients: atent a aquestes transferències
Això vol dir que si les transferències ordinàries són gratis, les immediates també ho han de ser. BBVA anuncià que els seus clients particulars ja poden fer transferències des del mòbil o l'ordinador sense pagar ni un sol euro per elles. La mesura s'aplica des del 9 de gener de 2025, segons expliquen mitjans i el mateix banc.
El sistema SEPA inclou els països de la Unió Europea i d'altres com Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Mònaco, San Marino i Suïssa. Així, si fas una transferència a qualsevol banc d'aquests països, funciona igual que dins d'Espanya: gratuïta, fàcil i ràpida.
Gran avantatge per a qui necessita enviar diners de manera urgent o regular
BBVA explica que des de la seva àrea privada o app pots accedir en línia, anar a “Fer una transferència immediata”, posar les dades del beneficiari, confirmar i rebre l'operació pràcticament a l'instant. Això suposa un gran avantatge per a qui necessita enviar diners de manera urgent o regular. Ja no cal esperar un o dos dies, ni preocupar-se per comissions amagades.
Tot funciona amb passos senzills, explicats a cada pantalla. Aquesta sensació de “tot facilitats” és just el que destaca en les opinions dels clients satisfets, que no paren de compartir aquesta gran notícia.
BBVA no es queda parat: el que ve
A més, BBVA està treballant en més avenços per continuar millorant la seva plataforma digital. Encara que encara no hi ha detalls oficials, es parla d'opcions com transferències programades, alertes personalitzades i altres funcions que faran que continuar enviant diners sigui encara més intuïtiu i còmode.
La gent celebra que ara tot és tan senzill. Només entres a l'app, executes la teva operació en segons, sense cost, i llest. Resulta natural pensar que molts clients aplaudeixen la mesura: un veritable aplaudiment a BBVA, que s'avança i adopta la normativa europea per fer la vida més senzilla als seus usuaris.
