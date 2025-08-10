Confirmat: per fi resolen el dubte de milers d'espanyols sobre les pensions
La llei estableix una quantitat màxima, però el que alguns desconeixen és que es pot superar amb alguns complements
Molts treballadors es fan la mateixa pregunta quan s'acosta el moment de deixar la feina. És possible cobrar més de la pensió màxima a Espanya? Durant anys, la resposta semblava clara: no. Tanmateix, ara hi ha novetats importants.
La Seguretat Social ha confirmat certs detalls que aclareixen aquesta gran incògnita, i la resposta és més complexa del que sembla. Per a milers d'espanyols, es tracta d'una notícia clau que pot canviar els seus plans de jubilació.
En primer lloc, cal tenir en compte que el sistema de pensions a Espanya té un topall màxim. Això vol dir que, encara que hagis cotitzat per una base molt elevada durant tota la teva vida laboral, la pensió pública té un límit. L'any 2025, aquesta quantitat serà de 3.267,60 euros al mes, cosa que equival a un total de 45.746,40 euros anuals.
La Seguretat Social ha explicat que, quan una persona es jubila i el càlcul de la seva pensió supera aquest topall, automàticament s'aplica un ajust. En altres paraules, encara que les teves cotitzacions donin dret a una pensió més alta, la quantia mensual es redueix fins a assolir el màxim permès per llei.
Arribar a la pensió màxima, més complicat del que penses
I aconseguir aquesta pensió màxima no és gens fàcil. Per aconseguir-ho, caldrà haver cotitzat almenys 36 anys i sis mesos (requisit que pujarà a 37 anys el 2027). A més, durant els darrers 25 anys de feina, la base de cotització mensual ha d'haver estat d'almenys 3.816,20 euros.
Si no es compleixen tots aquests requisits, la pensió serà menor, ja que s'apliquen reduccions addicionals. Això vol dir que qui hagi cotitzat menys temps haurà d'haver tingut bases encara més elevades per assolir xifres similars.
Per exemple, una persona amb una base reguladora mensual de 4.200 euros no rebrà aquesta quantitat en jubilar-se. Patirà una reducció de més de 900 euros mensuals, perdent a l'any més de 13.000 euros. Això ha generat frustració entre qui ha cotitzat més.
Però hi ha una notícia positiva: sí que existeixen formes legals de superar aquest límit màxim.
Dos casos per elevar la quantia màxima
Hi ha dues situacions especials en què es pot cobrar més del que marca el topall. La primera és el complement per bretxa de gènere. Aquest benefici està dirigit a qui ha tingut fills i té com a objectiu reduir la desigualtat entre homes i dones en les pensions.
Es tracta d'un suplement econòmic que s'afegeix a la pensió per cada fill (fins a un màxim de quatre) i que no es veu afectat pel topall legal. Per tant, permet superar la pensió màxima sense cap penalització.
La segona excepció és la jubilació endarrerida. Aquells treballadors que decideixen retardar la seva retirada més enllà de l'edat ordinària poden beneficiar-se d'incentius econòmics. Aquests poden consistir en un increment addicional en la pensió mensual o en un pagament únic en el moment de jubilar-se.
Encara que la pensió bàsica continua limitada per llei, aquests complements permeten que l'ingrés total anual sigui superior al màxim establert.
