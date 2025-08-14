Gir de 180º als caixers de Banco Santander: t'ho posen en safata, fes-ho avui
Banc Santander ofereix la màxima seguretat possible als seus clients a l’hora de retirar diners dels seus caixers
Banco Santander ha fet un gran pas per facilitar el dia a dia dels seus clients. L'entitat ha introduït una manera molt còmoda i segura de retirar diners als seus caixers automàtics.
Gràcies a la tecnologia Santander Key, ara és possible treure efectiu sense necessitat de teclejar el PIN ni utilitzar la targeta. Tot es fa des del telèfon mòbil, en pocs passos i amb total tranquil·litat.
Missatge important de Banco Santander: més seguretat als caixers
Aquesta novetat està pensada per oferir la màxima seguretat i eliminar complicacions innecessàries. Els clients ja no s'hauran de preocupar si s'obliden la targeta a casa o si temen que algú vegi el seu número secret. Amb Santander Key, n'hi ha prou amb tenir el mòbil a mà per operar als caixers automàtics de Banco Santander.
El procés és molt senzill: el client obre l'app del Banco Santander al seu telèfon mòbil i, des d'allà, selecciona “Retirar diners sense targeta”. El següent pas és generar un codi únic amb Santander Key, que el caixer llegirà per autoritzar l'operació. Un cop reconegut el codi, el caixer lliura els diners sol·licitats, sense necessitat d'introduir el PIN.
Tot queda sota el control de l'usuari i el seu telèfon mòbil
Aquest sistema no només evita errors en teclejar el número secret, també redueix el risc de frau. En no fer servir la targeta ni el PIN, s'eliminen moltes de les amenaces més comunes (còpia de dades o robatoris per descuit). A més, tot queda sota el control de l'usuari i el seu telèfon mòbil, cosa que aporta una capa extra de confiança.
Una altra de les grans avantatges de Santander Key és la comoditat. Retirar diners es converteix en un procés ràpid, net i sense contacte físic amb el caixer. Això és ideal per a persones amb pressa, clients que valoren la higiene o qui cerca una experiència més moderna i senzilla a l'hora d'operar amb el seu banc.
L'entitat bancària ofereix una experiència àgil
Banco Santander continua apostant per la innovació per millorar la vida dels seus clients. Aquesta nova manera de retirar diners als caixers automàtics demostra el seu compromís amb la seguretat, la comoditat i la tecnologia. En eliminar l'ús del PIN i simplificar els passos a fer, l'entitat ofereix una experiència àgil que s'adapta a les noves necessitats dels usuaris.
Gràcies a Santander Key, retirar diners ja no és el que era. Ara és més fàcil, més segur i molt més còmode. Només necessites el teu telèfon mòbil i uns segons per disposar de l'efectiu.
