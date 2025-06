Unicaja es torna boja i els seus clients no s'ho creuen: només queden uns dies, corre

Unicaja ha llançat una promoció que ha encès els seus clients. Es tracta d'un gran sorteig que premia qui activi Bizum i l'utilitzi. Però no queda gaire temps: només hi ha uns dies, l'oferta finalitzarà en poc temps.

La campanya es diu “Pagar amb Bizum és pagar amb 150 € més”. En total es repartiran 30 premis de 150 euros entre qui es doni d'alta a Bizum i faci una operació, sigui enviament, recepció, compra, traspàs o donació. És tan fàcil com inscriure's a la Banca Digital a l'apartat “Promocions” o fer-ho en una oficina, donar-te d'alta i realitzar una acció amb Bizum abans del 30/06/2025.

Unicaja tira la casa per la finestra: els seus clients no fan més que aplaudir

Si et toca, 150 € s'ingressaran al teu compte d'Unicaja associat al Bizum. Són 30 premis que se sortejaran entre els clients que compleixin tots els passos: alta, inscripció i ús de Bizum. L'ingrés s'efectua directament, sense esperar sorpreses.

Per participar, obre l'App d'Unicaja, ves a “Bizum”, activa'l, després entra a la secció “Sorteigs i Promocions” i apunta-t'hi. Després fes almenys una operació: envia diners, demana, compra, traspassa o dona. Així ja entres al sorteig, fàcil, sense lletra petita, tot i que sí que hi ha bases legals que expliquen com s'elegeixen els guanyadors i suplents.

Fins a quin dia pots participar? Afanya't

El compte enrere està en marxa. La promoció va començar el 5 de maig i acaba el 30 de juny de 2025, ambdós inclosos. Queden només uns dies: si ho fas després, no podràs participar.

L'eufòria entre els clients és evident. Mitjans locals destaquen que els usuaris estan entusiasmats i alguns no donen crèdit a com és de fàcil guanyar. Qui encara no té Bizum a Unicaja, s'anima a obrir l'app i activar el servei per entrar al sorteig i potser endur-se aquests 150 €.

Altres promocions importants d'Unicaja: atent a aquest estiu

Però això no és tot, Unicaja també ha desplegat altres incentius d'estiu. La promoció inclou un sorteig addicional de 25 premis de 250 € per a qui utilitzi targetes (dèbit o crèdit). En total, són 55 premis fins al 30 de juny, entre targetes i Bizum.

A més, les targetes porten avantatges: el servei “Aplaça la teva compra” permet pagar en 3, 6, 9 o 12 mesos. També ofereixen descomptes en més de 120 marques com Logitravel, Expedia, eDreams o Puy du Fou, i retirades d'efectiu gratuïtes a partir de 120 €. Tot un paquet d'estiu per incentivar l'ús de la Banca Digital.

I per si no n'hi hagués prou, Unicaja manté altres avantatges com el seu Compte Digital amb un 3 % TAE el primer any, sense comissions i 100 % en línia. Tot pensat per captar i cuidar nous i actuals clients.