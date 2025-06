Gran alegria entre els clients de CaixaBank: tots aplaudeixen la millor iniciativa

CaixaBank rebia un aplaudiment unànime aquest juny per part dels seus clients per la seva darrera iniciativa solidària, que ha estat un èxit rotund. L'entitat financera va organitzar una exposició benèfica en què s'oferien al públic 100 obres d'art del seu fons pictòric i fotogràfic.

Tot amb l'objectiu de recaptar fons per a la campanya "Cap llar sense aliments", a favor del Banc dels Aliments de Barcelona. Aquesta mostra es va celebrar amb el propòsit de contribuir a una causa noble i solidària, reflectint un cop més el compromís de CaixaBank amb les necessitats socials més urgents.

L'exposició es va dur a terme a l'oficina “all in one” de CaixaBank a la plaça Francesc Macià, 10, al cor de Barcelona. Del 16 al 18 de juny, els clients van poder gaudir d'una mostra que reunia peces de tota mena d'estils artístics. El més destacable va ser que els fons recaptats amb la venda de les obres es van destinar íntegrament al Banc dels Aliments, que lluita contra la pobresa alimentària.

L'exposició de CaixaBank que marca la diferència

CaixaBank ha posat en marxa aquesta exposició solidària a través del seu programa social d'economia circular ‘ReUtilitza'm’. La proposta va ser presentada com una oportunitat perquè els clients poguessin adquirir obres d'art úniques a preus assequibles. I també per contribuir directament a la causa benèfica del Banc dels Aliments.

Les obres, que anaven des de fotografies fins a pintures, s'oferien per un preu que oscil·lava entre els 30 i els 100 euros. Això va fer possible que el nombre més gran de persones participés en la donació.

Aquesta acció forma part del compromís continu de CaixaBank amb l'economia social i el benestar de les comunitats. El banc ha demostrat com la cultura i l'art poden ser eines poderoses per ajudar els més necessitats, generant un impacte positiu tant a escala cultural com social. Les obres d'art, a més de tenir un valor estètic, representaven una manera de contribuir a un projecte solidari que beneficia milers de persones.

Una oportunitat per ajudar mentre es gaudeix de l'art

Els clients de CaixaBank no només van tenir l'oportunitat de veure i adquirir obres d'art. També de ser part d'un esforç col·lectiu que va tenir un impacte directe en les famílies més vulnerables. L'exposició va ser visitada per moltes persones que es van mostrar entusiasmades per la iniciativa i van agrair l'oportunitat de participar en una cosa tan important.

A més, les obres eren d'una gran varietat d'estils artístics, cosa que va permetre que els assistents poguessin triar entre una àmplia gamma de peces que s'ajustaven als seus gustos personals. Entre els artistes que van cedir els seus treballs s'hi van trobar noms reconeguts, cosa que va augmentar l'atractiu de l'exposició i la disposició dels visitants a col·laborar amb la causa.