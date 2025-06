Oficial: Unicaja tira la casa per la finestra per a joia de molts, corre que s’acaba

Unicaja acaba de llançar una promoció que ha posat els seus clients en plena eufòria. Es tracta d'un sorteig i el termini venç el 30 de juny. La reacció no s'ha fet esperar: molts estan entusiasmats, feliços, un autèntic espectacle de clients contents.

Unicaja vol dinamitzar els seus serveis i premiar aquells que utilitzen els seus mitjans de pagament. L'estrella és el sorteig de 25 premis de 250 €. A més, hi ha un altre sorteig de 30 premis de 150 € per a aquells que utilitzin Bizum dins d'aquesta mateixa promoció.

Unicaja es treu de la màniga aquesta promoció: fes això per endur-te 250 euros

Per optar a un dels 25 premis de 250 €, s'han de complir dues condicions. Cal inscriure's a la campanya, ja sigui a la Banca Digital, a l'apartat “Sortejos i promocions”, o bé en una oficina.

També, pots fer compres iguals o superiors a 5 € amb targeta (dèbit o crèdit d'ús particular) i cada compra genera participacions segons el mètode de pagament. 1 participació amb targeta de dèbit, 2 amb targeta de crèdit de pagament setmanal o a final de mes. O bé 3 amb targeta de crèdit en modalitat ajornada o fraccionada (inclou ús de “Aplaza tu compra”).

Per què has de donar-te pressa? Unicaja no avisa més

El sorteig és vàlid fins al 30 de juny, queden pocs dies per inscriure't i utilitzar la teva targeta o Bizum. Si no ho fas abans de l'últim dia de juny, perds l'oportunitat. I com que només hi ha 25 premis de 250 €, com més participants, menys probabilitat de guanyar, per tant és ara o mai.

Aquest regal en forma de sorteig és una injecció real de satisfacció: si resultes guanyador, rebràs 250 € directament al teu compte associat a la targeta. Sense lletra petita: un benefici directe, efectiu i sense sorpreses. A més, és una mostra que el banc valora els seus clients, premiant la seva fidelitat i ús de Banca Digital, targetes i Bizum.

Més detalls sobre la campanya: no perdis detall

La promoció està pensada per a clients particulars majors de 18 anys, amb compte i targeta Unicaja. Només computen compres efectuades entre el 5 de maig i el 30 de juny de 2025 i les compres han de ser definitives; si les cancel·les, no compten.

El sorteig inclou un sistema de suplents, en cas que el guanyador no pugui o no accepti el premi. L'ingrés es realitza en un termini màxim de 15 dies hàbils després de l'acceptació del premi.

A més, les targetes de Unicaja ofereixen avantatges extra: descomptes online en més de 120 marques o retirades d'efectiu gratis des de 120 €. I l'opció de pagament “Aplaza tu compra” en 3, 6, 9 o 12 mesos. Aquells que es registrin a Bizum a través de l'app d'Unicaja i facin una operació, entren al sorteig de 30 premis de 150 €.