Banco Santander treu les castanyes del foc a molts clients: salvats pels pèls

Banco Santander ha llançat una funció que molts estaven esperant. Aquest banc permet que els seus clients, si sorgeix un imprevist i necessiten diners al seu compte, puguin traspassar diners de la seva targeta de crèdit al seu compte en segons. És tan ràpid i senzill que resulta gairebé impossible dir que no.

L'eina es diu “Efectiu a l'instant”, i funciona directament des de l'App Santander o la banca en línia. Només has de triar la targeta de crèdit, indicar la quantitat a traspassar (a partir de 100 €) i confirmar amb la teva clau i un SMS. En menys d'un minut, els diners estaran disponibles al teu compte corrent.

Efectiu a l'instant de Banco Santander és la millor opció: suposa un gran respir

Aquesta funció és ideal si sorgeix una despesa urgent o quelcom inesperat: una reparació, una factura d'última hora o fins i tot una necessitat personal. Santander ho presenta com una alternativa segura. La comissió és del 3 % de l'import (mínim 100 €), encara que algunes targetes no tenen comissió.

El procés és totalment segur: requereix autenticació amb clau de signatura i verificació per SMS. A més, el banc aplica límits segons la teva línia de crèdit, cosa que evita abusos. Tot es gestiona dins de l'App, sense tràmits addicionals ni llargues esperes.

Més opcions per aconseguir diners sense complicar-se la vida

No és l'única opció que ofereix el banc en casos d'urgència. També pots fer servir la funció d'aplicar un codi des de l'App i retirar efectiu sense targeta gràcies a la tecnologia NFC o un codi únic en caixers Santander. Aquesta alternativa és útil quan no tens la targeta a mà, pots treure fins a 300 € al dia o 1.000 € a la setmana.

A més, Santander ofereix opcions com ajornar el rebut de la targeta si prefereixes posposar part del pagament mensual. Així pots organitzar els teus comptes sense deixar-ho tot a la línia de crèdit.

La seguretat és total: Banco Santander compleix amb els seus clients

Tot això fa que molts clients confiïn més en el banc. Dona sensació de suport immediat davant de despeses imprevistes. L'opció de traspassar diners de la teva targeta de crèdit al teu compte sense sortir de l'app dona llibertat i seguretat.

Pel que fa a seguretat, el sistema està protegit, cada transacció exigeix confirmació activa, clau interna i codi SMS. A més, no deixa que passis del límit de la teva targeta. Santander deixa clar que no cal preocupar-se per fraus ni pagaments fora de control.