Bogeria absoluta a Unicaja: milers d'espanyols no s'ho creuen, oportunitat d'or

Unicaja ha desfermat una autèntica bogeria entre els seus clients amb el llançament de la nova Requetecuenta Digital. Aquesta oferta, que molts ja qualifiquen com una ganga imperdible, està dissenyada per atreure nous clients. I sobretot, amb unes condicions difícils d'igualar en el mercat bancari actual.

La Requetecuenta Digital ho canvia tot: els clients d'Unicaja ho celebren

La Requetecuenta Digital és un compte en línia sense comissions que ofereix una remuneració del 3% TAE durant el primer any, aplicada sobre un saldo màxim de 20.000 euros. Això vol dir que els nous clients poden obtenir fins a 600 euros bruts anuals, abonats trimestralment.

Per accedir a aquesta promoció, cal obrir el compte per internet i domiciliar una nòmina o pensió d'almenys 600 euros mensuals. A més de l'atractiva remuneració, la Requetecuenta Digital ofereix un reemborsament de l'1% dels principals rebuts domiciliats (aigua, llum, gas, etc.), fins a un màxim de 100 euros a l'any.

El compte està lliure de comissions per manteniment, administració, transferències en línia i targeta de dèbit. Unicaja ha demostrat el seu compromís amb la satisfacció dels seus clients en millorar el seu Pla Zero, estenent els programes d'exempció o bonificació de comissions a més del 70% de la seva clientela.

Avís important als clients: fins quan està en vigor?

Els clients que compleixin els requisits d'aquest pla no pagaran comissions de manteniment, administració o per transferències en línia als seus comptes. La promoció de la Requetecuenta Digital estarà disponible fins a l'1 d'agost de 2025. És una oportunitat d'or per a nous clients que busquen un compte sense comissions i amb una rendibilitat atractiva el primer any.

Per què és tan avantatjosa? Unicaja sap el que fa

En un context on les remuneracions bancàries han anat disminuint a causa de la caiguda dels tipus d'interès, l'oferta de Unicaja destaca per la seva competitivitat. Mentre altres entitats ofereixen entre un 2% i un 2,5% TAE, la Requetecuenta Digital d'Unicaja ofereix un 3%, posicionant-se com una de les millors opcions del mercat.

La Requetecuenta Digital d'Unicaja és una oferta que no es pot deixar passar. Amb una remuneració important durant el primer any, sense comissions i amb beneficis addicionals com el reemborsament de rebuts, és una opció ideal per a nous clients que busquen rendibilitzar els seus estalvis.