Gran novetat de CaixaBank que sorprèn mig Espanya: tots els clients aplaudeixen

CaixaBank ha sorprès tot Espanya amb una donació de 383.585 euros al ‘Pla de Resposta de Creu Roja als efectes de la DANA’. Una gran aportació econòmica que s'ha pogut fer gràcies a la participació de 76.717 accionistes en la Junta General celebrada el passat 11 d'abril a València.

Aquesta generosa aportació té com a objectiu donar suport a la recuperació de les persones i territoris afectats per les intenses riuades d'octubre de 2024. Sobretot per garantir el seu benestar físic, emocional i social. Una notícia que ha estat rebuda amb entusiasme tant pels clients com pels empleats de CaixaBank.

CaixaBank i la col·laboració solidària que marca la diferència

Aquest any, CaixaBank ha decidit augmentar el donatiu tradicional realitzat per cada participació en la Junta General d'Accionistes. En lloc dels 3 euros habituals per acció, l'entitat va incrementar la donació a 5 euros, destinant la suma total a Creu Roja.

Aquest gest té un gran impacte. I és que permet mobilitzar una quantitat significativa que contribuirà directament a la recuperació de les comunitats afectades per la DANA a la Comunitat Valenciana.

La decisió de CaixaBank reflecteix el compromís del banc amb les necessitats socials. I, en particular, amb les persones afectades per catàstrofes naturals. En paraules del conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, “les persones estan absolutament al centre de la nostra activitat des del nostre origen”.

Gortázar també va participar en la taula rodona ‘La reconstrucció després de la DANA: el rol de l'empresa’, organitzada per la Fundació SERES a la seu de CaixaBank a Madrid. En aquest espai, va reafirmar el compromís de l'entitat financera amb les víctimes de la DANA i la societat valenciana.

El suport de CaixaBank per a la recuperació

El ‘Pla de Resposta’ de Creu Roja està dissenyat per abordar les necessitats immediates i a llarg termini dels afectats per la DANA. Des del primer moment, Creu Roja Espanyola ha treballat per proporcionar allotjament, aliments, material sanitari i suport psicològic a les víctimes. Amb aquesta nova donació de CaixaBank, es reforcen els recursos per seguir amb la recuperació de les zones afectades.

Gràcies a la col·laboració amb CaixaBank, el Pla de Resposta de Creu Roja s'ampliarà i enfortirà. Això abastarà un període de tres anys de treball continu. El finançament rebut permetrà a l'organització seguir treballant en la millora de les condicions de vida dels afectats i en la restauració dels territoris devastats per la riuada.

El suport dels accionistes de CaixaBank ha estat fonamental per fer possible aquesta donació excepcional. Amb 76.717 participacions, els accionistes han demostrat una vegada més el seu interès a contribuir a causes socials i en formar part activa de les iniciatives solidàries impulsades pel banc. Cadascun d'ells, en participar en la Junta General, ha estat part d'un gest col·lectiu que reflecteix el compromís social de l'entitat.

La participació dels accionistes en aquest tipus d'iniciatives també posa de manifest la importància de la responsabilitat social corporativa de CaixaBank. I és que busca involucrar totes les parts interessades en el desenvolupament d'una societat més solidària i cohesionada.