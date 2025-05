Bogeria màxima entre els clients d'Unicaja: 500 euros gratis, només aquest requisit

Unicaja ha llançat una nova promoció que està causant autèntica eufòria entre els seus clients. Amb el seu renovat Pla Amic, l'entitat financera ofereix fins a 500 euros a aquells que recomanin el banc als seus coneguts i compleixin amb certs requisits.

Aquesta iniciativa busca premiar la fidelitat dels seus clients i atreure nous usuaris, consolidant així la seva posició en el mercat. Unicaja sap de sobres que ha d'apostar fort per aquestes promocions i així ho ha fet una vegada més, sent molt ben rebuda l'última en qüestió.

Unicaja es ve amunt amb aquest regal: només has de fer això, fins a 500 euros

La mecànica és senzilla: per cada amic que obri un compte a Unicaja i domiciliï la seva nòmina o pensió, el client que el va recomanar rebrà una bonificació econòmica. L'import d'aquesta bonificació pot variar segons les condicions específiques de la promoció i el nombre d'amics referits.

A més, el nou client també es beneficiarà d'incentius en complir amb els requisits establerts. Entre els avantatges addicionals que ofereix aquesta promoció s'inclouen la devolució d'un percentatge de les compres realitzades amb targetes de crèdit o a través de Bizum.

També el reemborsament d'un percentatge dels rebuts domiciliats, com els d'aigua, electricitat, telecomunicacions i gas. Aquests avantatges permeten als clients maximitzar els beneficis obtinguts en participar en el Pla Amic.

Tens temps per unir-te al Pla Amic: aquesta és la data límit

Per accedir a aquesta promoció, és necessari adherir-se al Pla Amic abans del 31 de juliol de 2025. L'adhesió pot realitzar-se tant a les oficines de Unicaja com a través de la seva Banca Digital.

És important tenir en compte que existeixen condicions específiques que han de complir-se per obtenir els beneficis complets de la promoció. Per exemple, la domiciliació de la nòmina o pensió i la permanència en l'entitat durant un període determinat.

Amb tot, el Pla Amic d'Unicaja representa una oportunitat única perquè els clients actuals obtinguin fins a 500 euros per recomanar el banc als seus amics, que també es beneficiaran d'atractius incentius. Amb avantatges addicionals i un termini d'adhesió fins al 31 de juliol de 2025, aquesta promoció es presenta com una excel·lent opció per a aquells que desitgin maximitzar els seus beneficis bancaris.