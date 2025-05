Bones notícies d'Unicaja per a milions d'espanyols: per fi, era molt necessari

Unicaja ha anunciat una mesura que suposa un gran alleujament per a milers dels seus clients, especialment per a aquells que viatgen amb freqüència. A partir d'ara, els usuaris podran retirar efectiu sense comissió en una extensa xarxa de caixers, facilitant l'accés als diners en efectiu durant els seus desplaçaments.

Unicaja provoca l'aplaudiment de milers de clients: disponible sense comissió

Els clients d'Unicaja poden retirar efectiu sense cost en més de 14.000 caixers automàtics distribuïts per tota Espanya. Aquesta xarxa inclou els caixers Unicaja i aquells pertanyents a la xarxa EURO 6000, a més de les entitats col·laboradores com Banco Sabadell, Bankinter, Caixa d'Enginyers, Arquia Banca, Euronet i ING. Això sí, sempre que la retirada sigui d'almenys 120 euros a les províncies indicades.

Aquesta iniciativa és especialment beneficiosa per als clients que viatgen. I és que els permet accedir als seus diners en efectiu sense preocupar-se per les comissions addicionals.

Beneficis per als clients viatgers d'Unicaja: no et deixarà tirat

A més, Unicaja ha implementat mesures addicionals en zones afectades per desastres naturals, com la DANA, exemptant de comissions per retirada d'efectiu en caixers de qualsevol xarxa a les províncies de València, Andalusia i Castella-la Manxa fins a finals d'any.

Els caixers d'Unicaja ofereixen una àmplia gamma de serveis que van més enllà de la simple retirada d'efectiu. Els usuaris poden realitzar ingressos, consultar saldos, transferències, pagaments de rebuts i configurar les seves targetes. A més, és possible operar sense targeta utilitzant el mòbil, gràcies a la compatibilitat amb Apple Pay, Google Pay i Samsung Pay.

Unicaja parla clar: fes això per treure el màxim profit

Unicaja t'aconsella que utilitzis el localitzador de caixers. Disponible al web i l'app d'Unicaja, et permet trobar el caixer més proper i conèixer les seves característiques. Retira imports superiors a 120 euros, en moltes províncies, això garanteix l'exempció de comissions fins i tot en caixers d'altres entitats.

Aprofita les funcionalitats del caixer. A més de retirar efectiu, pots realitzar múltiples operacions bancàries. I activa l'ús del teu mòbil per operar sense targeta, una opció segura i convenient per accedir als teus diners.

Amb aquestes mesures, Unicaja reforça el seu compromís amb la comoditat i satisfacció dels seus clients. Així, elimina barreres i facilita l'accés a l'efectiu en qualsevol moment i lloc.