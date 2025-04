L'última novetat de CaixaBank posa la pell de gallina als seus clients: 'Sense límits'

El passat cap de setmana, Sierra Nevada es va convertir en l'escenari d'una experiència inoblidable per a 100 nens amb discapacitat. Gràcies a CaixaBank i el seu programa 'Empower Kids', aquests joves van tenir l'oportunitat de participar en activitats adaptades que els van permetre superar barreres i gaudir de l'esport en un entorn inclusiu.

Com han exposat a les xarxes socials de CaixaBank, 'l'esport no té límits'. I així es va reflectir en un programa especial que va fer gaudir els més joves.

En la seva 18a edició, el Trofeu Fundació També Sierra Nevada - Premi CaixaBank va reunir esportistes amb discapacitat en una competició que promou l'esport adaptat. La Pista Prado de las Monjas va ser l'escenari on esquiadors novells i experimentats van compartir la seva passió per l'esquí, fomentant un ambient de superació.

CaixaBank dona el 'do de pit': fa feliços a 100 nens amb discapacitat

Com a part de les activitats, es va dur a terme una masterclass teòric-pràctica dirigida per Audrey Pascual. Parlem d'una subcampiona en el Campionat del Món d'Esquí Alpí Paralímpic i amb una àmplia trajectòria en l'esquí adaptat.

Durant aquesta sessió, els participants van aprendre tècniques específiques i van compartir experiències que van enriquir la seva formació esportiva. CaixaBank, patrocinador oficial del Comitè Paralímpic Espanyol des de 2019, té com a objectiu principal fomentar la inclusió social i la pràctica esportiva entre persones amb discapacitat.

A través d'iniciatives com 'Empower Kids', busca oferir oportunitats perquè aquests joves afrontin nous reptes. També perquè desenvolupin habilitats i s'integrin plenament en la societat.

Objectius de CaixaBank amb el programa 'Empower Kids': compromís amb la inclusió

La satisfacció dels participants i les seves famílies és evident, activitats com aquestes no només permeten als nens gaudir de l'esport. També sensibilitzen la societat sobre la importància de la inclusió i el respecte cap a les persones amb discapacitat. CaixaBank reafirma així el seu compromís amb la diversitat i la promoció de valors com l'esforç, la superació i el treball en equip.

Sierra Nevada va ser una mostra de l'impacte positiu que accions com el Trofeu Fundació També i les masterclass amb atletes d'elit poden tenir en la vida de nens amb discapacitat. CaixaBank continua liderant projectes que eliminen barreres, demostrant que no hi ha límits quan es treballa per la inclusió i el benestar social.