Gran notícia de Banco Santander per a milers de clients: serà teu sense pagar res

Banco Santander ha llançat una promoció que està causant sensació entre els seus clients. Si alguna vegada has somiat amb tenir un iPhone dissenyat per a Apple Intelligence sense gastar un euro, aquesta és la teva oportunitat. L'entitat ofereix un rènting d'aquest dispositiu a 0 euros, però has de complir certes condicions.​

Banco Santander tira la casa per la finestra: així et pots emportar un iPhone 16e

L'oferta permet a nous i actuals clients obtenir un iPhone 16e mitjançant un contracte de rènting a 36 mesos sense cost mensual. En finalitzar aquest període, pots quedar-te amb el dispositiu abonant una quota final de 141,57 € (IVA inclòs).

També pots tornar l'iPhone o renovar el rènting amb un nou model.​ Amb tot, per accedir a aquesta promoció, és necessari:

Domiciliar una nòmina o pensió superior a 1.200 euros mensuals a Banco Santander.​

Domiciliar almenys dos rebuts mensuals al compte.​

Activar Bizum a través de l'App Santander.​

Contractar una targeta de crèdit i realitzar almenys un moviment mensual amb ella. Com a alternativa a aquest últim punt, pots mantenir un saldo mínim de 1.000 euros al compte durant tot el mes.​

Si la teva nòmina és igual o superior a 3.000 euros, pots optar per l'iPhone 16 Pro. En aquest cas, la quota final en finalitzar el rènting seria de 243,21 € (IVA inclòs).​

Fins quan pots aprofitar aquesta promoció de Banco Santander?

La promoció està vigent des de l'1 d'abril fins al 30 de juny de 2025. És fonamental adherir-se a la campanya mitjançant el formulari disponible i complir amb totes les condicions esmentades dins dels dos mesos posteriors a la contractació del rènting.​

Molts clients han mostrat el seu entusiasme per aquesta oferta. La possibilitat d'obtenir un iPhone 16e dissenyat per a Apple Intelligence sense cost mensual és, sens dubte, un gran atractiu. No obstant això, alguns destaquen la importància de llegir detingudament les condicions i assegurar-se de poder complir-les durant els 36 mesos que dura el contracte.​

Si estàs buscant renovar el teu smartphone i compleixes amb els requisits, aquesta promoció de Banco Santander és una excel·lent oportunitat. No deixis passar aquesta ocasió i gaudeix de la tecnologia d'Apple sense cost mensual.