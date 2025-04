L'Agència Tributària avisa sobre la casella 505 de la Declaració de la Renda

La Declaració de la Renda és un procés anual obligatori per als contribuents a Espanya. Un dels passos necessaris per accedir als serveis electrònics és obtenir un número de referència. Aquest número és crucial per gestionar l'expedient fiscal de manera segura.

Per aconseguir-lo, l'Agència Tributària requereix una dada clau: el valor de la casella 505 de la declaració de l'any anterior. Aquesta dada facilita l'accés a la plataforma Renda WEB i és essencial per completar la declaració de forma correcta.

Què és la casella 505 i com trobar-la?

La casella 505 correspon a una dada clau en la declaració de l'IRPF, coneguda com a "base liquidable general sotmesa a gravamen". Aquesta dada és fonamental per al número de referència, però no s'ha de confondre amb el resultat final de la declaració ni amb l'import a retornar o ingressar.

Pots trobar aquesta casella en el document de la declaració de l'any anterior, a l'apartat titulat "Base liquidable general i Base liquidable de l'estalvi". També pots localitzar-la en el justificant d'ingrés o devolució.

Si l'Agència Tributària ha fet una liquidació posterior, s'ha de fer servir aquesta en lloc de l'autoliquidació inicial. El valor de la casella s'ha d'introduir en format numèric, utilitzant una coma per separar els decimals. Per exemple: 12450,78.

Si no es va presentar la declaració l'any anterior o el valor de la casella 505 és 0,00, el sistema demanarà altres dades per poder validar la identitat. Aquestes dades solen ser els cinc últims dígits de l'IBAN d'un compte bancari actiu el 2025.

Passos per obtenir la referència amb la casella 505

Per obtenir el número de referència, el primer és accedir al servei de l'Agència Tributària, en la seva pàgina web o aplicació mòbil, trobaràs l'enllaç "Obtén el teu número de referència". En fer clic, hauràs d'introduir el teu DNI o NIE i la dada sol·licitada, com la casella 505 de la declaració de l'any anterior. Si es tracta de NIE, es demanarà també el número de suport del document, a més, si es fa servir el NIF, serà necessari indicar la data de validesa o d'expedició.

Un cop introduïdes aquestes dades correctament, podràs obtenir el número de referència, el qual constarà de sis caràcters. Aquest número et permetrà accedir a l'expedient fiscal i gestionar la Declaració de la Renda, com modificar dades o presentar-la telemàticament.

És important saber que pots generar fins a deu referències al dia, però només serà vàlida l'última emesa. Si generes una nova referència, l'anterior es revocarà automàticament, sigui des de la web o l'aplicació mòbil.

Si no pots obtenir el número de referència fent servir la casella 505, no et preocupis, existeixen diverses alternatives. Una opció és identificar-te amb el sistema Cl@ve, que permet accedir amb una clau; també pots fer servir un certificat digital o el DNI electrònic. Si prefereixes fer-ho de manera presencial, pots sol·licitar una cita a l'oficina de l'Agència Tributària.

Des del 12 de març, també pots acudir a l'oficina de l'Agència Tributària per sol·licitar assistència i obtenir el número de referència. Aquest servei estarà disponible fins al 30 de juny de 2025, data límit per presentar la declaració.