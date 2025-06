Això de BBVA et fa esclatar el cap a milers d'espanyols: només a un clic, increïble

La nova app de BBVA ha rebut una ovació majúscula. El motiu? Una funció especial que ha estat batejada com el mode discret. Molts clients a Espanya afirmen que aquesta novetat els ha “explotat el cap”, per la facilitat i utilitat que té.

Amb un sol clic pots ocultar dades sensibles perquè cap tafaner que passi al teu costat vegi el teu saldo o moviments. Un remei ideal quan tens ulls aliens mirant la teva pantalla. Aquesta funció intel·ligent, basada en intel·ligència artificial, detecta si hi ha més d’un parell d’ulls mirant la pantalla.

Adeu als tafaners: BBVA implanta aquesta funció perquè no t’espiïn

En aquell instant, l’app oculta automàticament els teus saldos i moviments més privats. Si algú indiscret s’hi acosta, les teves dades desapareixen de la vista sense que hagis de fer res. És tan senzill com activar el mode discret intel·ligent i oblidar-te de preocupacions a tren, cua o saló.

Si algú està tafanejant, no et preocupis, des del mateix menú tens el control absolut. Només has d’entrar a “Seguretat i privacitat” dins de l’app, prémer Mode discret i triar entre tres opcions: sempre visible, sempre ocult o mode intel·ligent. Aquesta configuració també es modifica ràpid amb un sol toc a la icona de la part superior.

Activa-ho avui mateix a l'App BBVA: et compensarà

Si no actives aquesta funció, estaràs deixant a l’abast de qualsevol informació privada que pot afectar la teva satisfacció en utilitzar l’app. BBVA l’ha llançat precisament per protegir la teva intimitat amb rapidesa i eficàcia. En llocs concorreguts és fàcil que algú t’espiï sense que te n’adonis: el mode discret és l’única solució real contra mirades indiscretes.

Aquesta nova app de BBVA no només integra aquesta funció per ocultar dades als tafaners, sinó que porta altres funcions increïbles. Per exemple, pots accedir a les teves targetes i servei de Bizum en només 1,5 segons després de desbloquejar el mòbil.

Altres novetats de la renovada App BBVA: arriben per quedar-se

A més, la informació sensible com el CVV només es mostra si utilitzes biometria o contrasenya, sempre que el mòbil estigui bloquejat prèviament. Aquesta rapidesa i seguretat extra estan destinades a millorar l’experiència dels clients i donar-li un toc personalitzable, un altre aspecte que ha sorprès gratament.

També destaca la propera arribada de “Blue”, l’assistent amb IA a l’app. Aquest assistent, desenvolupat amb OpenAI, permet gestionar comptes o reportar targetes perdudes mitjançant ordres de veu. La combinació d’aquestes innovacions deixa clar per què tant la nova app com les seves funcions estan aconseguint tanta ovació.