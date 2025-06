Aplaudiment rotund al BBVA després de desvetllar això: milers de clients somriuen com mai

Des de fa temps, BBVA treballa per donar més facilitats als seus clients. Ara ha pujat el nivell amb una eina senzilla, accessible i molt útil: la calculadora 50‑30‑20. Amb ella, qualsevol persona pot estalviar millor sense complicar-se la vida.

L'eina està integrada al web i també a l'app del banc. Només cal introduir els ingressos mensuals nets. A partir d'aquí, la calculadora aplica la regla 50‑30‑20.

BBVA treu l'as que guardava sota la màniga: la calculadora 50-30-20

Això vol dir que el 50 % va a les despeses necessàries com habitatge, llum o transport; el 30 % es reserva per a oci o despeses personals; i el 20 % es destina a l'estalvi. És una fórmula molt clara, fàcil d'entendre i que permet reavaluar les finances de manera efectiva.

Et permet posar ordre al teu pressupost de seguida, la regla és una guia provada per experts i organismes independents com el Banc d'Espanya. I perquè a BBVA aquesta mateixa calculadora funciona a l'app: les teves dades reals ja apareixen distribuïdes, sense haver-les d'escriure manualment. I el millor: no guarda el que escriguis, així que la teva privacitat està protegida.

Tot són avantatges: pots comprovar-ho tu mateix

Els avantatges que ofereix són nombrosos, aplica una disciplina que ajuda a evitar la despesa descontrolada. T'obliga a reavaluar les teves finances, detectar despeses formiga com cafès, subscripcions o compres petites, i les minimitza. En estalviar el 20 % de l'ingrés, es crea un coixí financer que et donarà tranquil·litat davant imprevistos com avaries o pèrdua d'ingressos.

A més, fer servir la calculadora de coixí financer, també disponible a BBVA, t'ajuda a saber exactament quant hauries de tenir reservat durant sis mesos. El compromís ferm de BBVA amb els seus clients es nota en aquesta aposta per la salut financera.

Qui fa servir aquestes funcionalitats aconsegueix estalviar més que la resta

No només ha dissenyat eines útils, sinó que les ha posat a l'abast fins i tot de persones que no són clients. Amb models d'intel·ligència artificial i machine learning, BBVA ha confirmat que qui fa servir aquestes funcionalitats aconsegueix estalviar més que els qui no les fan servir. Aquesta ajuda important, real i comprovada, fa que milers de clients somriguin cada mes.

BBVA ofereix altres trucs per estalviar millor. A l'app es poden crear apartats d'estalvi, es rep feedback sobre patrons de despesa i s'accedeix a consells per reduir el consum en calefacció o electricitat. També es publiquen guies per planificar el pressupost, amb passos per calcular ingressos, classificar despeses, ajustar límits, i revisar el pla regularment.