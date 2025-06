Alerta contundent de BBVA per a aquest estiu: pren-t'ho seriosament o ho pagaràs car

Aquest estiu porta una alerta urgent de BBVA per a tots els seus clients. El banc adverteix que els ciberdelinqüents estan més actius durant les vacances i que un simple gest pot convertir-se en una estafa perillosa.

BBVA ha utilitzat els seus canals oficials, com el seu lloc web i les seves xarxes, per avisar que a l'època estival augmenten els fraus. En les seves publicacions adverteixen: “quan ets a la platja, no penses en la teva ciberseguretat, però els ciberdelinqüents sí”. BBVA demana cura amb dos tipus d'errors comuns que tants cometen per descuit.

BBVA avisa navegants: no t'equivoquis aquest estiu o te'n penediràs

No comparteixis informació sobre les teves vacances en temps real. Publicar on ets, fotos amb la maleta o amb polseres d'hotel pot alertar estafadors. Aquest tipus de publicacions a les xarxes socials es veuen com un senyal de “protecció dèbil”, i això les converteix en l'objectiu ideal dels criminals digitals.

Evita connectar-te a xarxes wifi públiques sense protecció, com les d'aeroports o cafeteries. Solen ser fàcils de piratejar i allà els lladres en línia poden interceptar les teves dades sense que te n'adonis. A més, BBVA adverteix que mai et demanarà dades personals per SMS o correu, i que els missatges amb enllaços estan destinats a robar-te informació o instal·lar programari maliciós.

Per què passa això a l'estiu?

Perquè moltes persones estan relaxades, més confiades o despistades, baixen la guàrdia i augmenten els fraus. A més, els delinqüents saben que molta gent fa compres en línia per a les vacances, fa reserves i realitza pagaments impulsius sense revisar bé els llocs.

Dit d'una altra manera, els ciberdelinqüents aprofiten absolutament qualsevol oportunitat: des de demanar canviar contrasenyes via SMS fins a suplantar l'app del banc. Posen trampes que semblen reals i, si hi caus, podrien buidar-te el compte en segons. El banc insisteix: mai envia enllaços ni demana OTP, contrasenyes o NIP per missatge o correu electrònic.

Com assegurar-te unes vacances cibersegures? BBVA recomana això

Abans de viatjar, revisa totes les teves contrasenyes i activa el doble factor i mantén al dia el sistema operatiu o l'app del banc. Durant el viatge, si necessites wifi, millor obre un pla de dades o utilitza una beca i, si és pública, amb VPN. No descarreguis aplicacions des d'enllaços sospitosos.

A més, si reps un missatge urgent que t'avisa d'un problema amb el teu compte, investiga pel teu compte. Connecta amb BBVA per l'app o des del seu web oficial, no des del missatge. No responguis, no proporcionis el teu CVV, NIP o contrasenya, ni que aparegui al fil un remitent que sembla l'oficial.