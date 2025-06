Comunicat urgent de Banco Santander als qui fan servir targeta: no t’emboliquis, és molt fàcil

Banco Santander ha llançat un gest d'ajuda molt útil per als seus clients que utilitzen targeta. Si oblides el teu PIN o el CVV, no et preocupis. Consultar-los és més fàcil que mai i està a l'abast de la teva mà amb l'App Santander.

Des de l'aplicació mòbil, pots accedir a l'apartat «Targetes» per recuperar el teu PIN o consultar el teu CVV de manera instantània. Només necessites obrir l'app, entrar a la secció “Targetes”, triar la targeta que facis servir i prémer l'opció “Consultar PIN” o “Consultar CVV”. Després, el banc et demanarà la teva clau de signatura, t'enviarà un codi al mòbil i, en introduir-lo, et mostrarà el PIN o el CVV a la pantalla.

Banco Santander t'ho posa en safata si t'oblides: així podràs fer servir la teva targeta

Si et despistes i no recordes el PIN de quatre dígits, o el codi de tres xifres que apareix a la part del darrere de la teva targeta, aquesta opció és perfecta. I si prefereixes utilitzar la banca en línia des del navegador, també pots accedir a l'apartat de Comptes i Targetes, seleccionar la teva targeta i fer servir “Consulta en línia de PIN”, sempre que tinguis la signatura electrònica activa.

Però no només això, el banc ofereix altres gestos per a clients una mica oblidadissos. Per exemple, pots encendre o apagar la teva targeta des de l'app si la perds momentàniament, així ningú podrà fer-la servir. També pots fraccionar pagaments, ajornar compres o augmentar i reduir els límits de despesa.

Tot són avantatges amb Banco Santander: definitiu

Utilitzar aquest servei a l'App Santander té avantatges clares. És ràpid, segur i no has d'acostar-te a una sucursal. A més, tant el PIN com el CVV només apareixen uns segons a la pantalla, perquè en prenguis nota i ningú més els pugui veure.

I què necessites perquè funcioni sense complicacions? Primer, tenir instal·lada i actualitzada l'App Santander i després, la teva clau d'accés i la signatura electrònica configurada. En el moment que demanis consultar el PIN o CVV, rebràs un codi al teu mòbil per confirmar que ets tu.

Santander recomana canviar contrasenyes amb freqüència

Un detall més: si perds totalment la targeta o detectes càrrecs estranys, pots bloquejar-la a l'instant. L'app permet bloquejar-la temporalment o definitivament, i també sol·licitar reposició des del teu mòbil. Tot sense moure't de casa.

Per acabar, no oblidis mai guardar els teus codis en llocs segurs. No comparteixis el teu PIN ni CVV i no els escriguis en notes sense protecció. Santander recomana canviar contrasenyes amb freqüència i revisar els teus moviments periòdicament.