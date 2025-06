L'últim de BBVA emociona milers d'espanyols: tingues-ho en compte fins al novembre

BBVA ha fet un pas ferm per ajudar pimes i autònoms valencians afectats per la DANA. Amb una mobilització econòmica de més de 153,5 milions d'euros, aquesta història està emocionant molts

BBVA lidera financerament el suport davant la DANA a la Comunitat Valenciana. Ha canalitzat tots aquests diners a través de la Línia ICO DANA, orientada a facilitar finançament a les empreses i professionals afectats per les inundacions. Aquesta línia està operativa fins al novembre de 2025, per la qual cosa encara hi ha marge per sol·licitar ajudes

BBVA lidera el suport als afectats per la DANA: 153 milions d'euros

L'entitat no només ha estat ràpida, sinó també efectiva: del total finançat, 115,9 milions d'euros es van destinar a préstecs amb interès subvencionat. Aquesta modalitat va ser la més demandada, i BBVA va concentrar un 42 % d'aquests préstecs. A més, destaca que el 82 % de les operacions gestionades per BBVA són préstecs sense interessos, que representen prop del 76 % de l'import total

Hi ha dues grans modalitats dins de la línia ICO DANA. D'una banda, hi ha els préstecs amb interès subvencionat. Aquests compten amb un aval estatal del 80 % del principal i un tipus d'interès cobert parcialment per ajudes oficials

Fins quan es poden tramitar aquestes ajudes?

Mentrestant, els préstecs sense interessos són una opció gairebé sense cost financer per als sol·licitants. La major part de les operacions de BBVA corresponen a aquesta modalitat. Són préstecs pensats per cobrir necessitats de circulant, reposició d'actius i bestretes de les indemnitzacions del Consorci de Compensació d'Assegurances

En el cas de les pimes i autònoms, aquest suport ha estat fonamental. Cal recordar que la línia ICO DANA estarà activa fins al novembre de 2025. Una finestra que deixa marge per a nous projectes i per a aquells que encara no han trobat accés a l'ajuda

El compromís real de BBVA queda fora de dubte

BBVA ha combinat el seu múscul econòmic amb proximitat institucional. Ha eliminat comissions de retirada d'efectiu en caixers de la província de València per a clients i no clients, mesura vigent fins a l'1 de desembre (i pot estendre's segons necessitat). A més, s'han gestionat bestretes de prestacions i una atenció especial als afectats

Totes aquestes accions se sumen a la donació de més de 7,5 milions d'euros a Creu Roja Espanyola, destinats a les primeres fases d'emergència i la posterior recuperació

En contactes institucionals, BBVA també ha reiterat el seu compromís amb les empreses i els afectats. Aquest suport s'ha plasmat en un augment de finançament de gairebé un 20 % el 2024 per a pimes i autònoms valencians, segons va declarar davant la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)

Gràcies a aquestes iniciatives, milers de microempreses i autònoms han pogut recuperar maquinària i productes danyats per les pluges. També anticipar indemnitzacions d'assegurances i ajudes oficials i mantenir l'activitat malgrat la crisi climàtica