Última hora d'Hisenda sobre la Declaració de la Renda: molt atent, no donaràs crèdit

L'Agència Tributària i les organitzacions sindicals es troben en un punt crític que podria comprometre la campanya de la Renda 2024. La manca d'acord sobre les condicions laborals i econòmiques dels treballadors amenaça amb afectar el procés de declaració d'impostos d'aquest any.

Perilla la Campanya de la Renda? Embolic entre Hisenda i els sindicats

La raó del conflicte rau en la intenció d'Hisenda d'augmentar la càrrega de treball durant la campanya de la Renda 2024. L'Agència proposa que els empleats gestionin una mitjana de 30 cites diàries. Serien quatre més que en la campanya de 2023, on es van atendre 26 cites diàries.

A més de l'increment en la càrrega laboral, els sindicats han expressat el seu descontentament amb les condicions salarials ofertes per a aquest augment de treball. Consideren que les propostes econòmiques d'Hisenda no compleixen amb les seves expectatives ni reconeixen adequadament l'esforç addicional que se'ls exigeix als treballadors.

Posició dels sindicats: es complica la situació

Els sindicats, entre ells CSIF, CCOO i UGT, han manifestat el seu rebuig a les condicions imposades per Hisenda. Exigeixen la reactivació i desenvolupament de l'acord de carrera professional i administrativa, la negociació d'un nou conveni col·lectiu i la implementació del teletreball.

També sol·liciten un nou model integral d'informació i assistència, revisió d'horaris especials i considerar el personal de Vigilància Duanera com a professió de risc. En campanyes anteriors, els sindicats ja havien plantejat conflictes col·lectius i no descartaven la possibilitat de convocar vagues en plena campanya de la Renda si no s'atendien les seves reivindicacions.

Conseqüències potencials

La manca d'acord entre Hisenda i els sindicats genera una incertesa significativa sobre el desenvolupament de la campanya de la Renda 2024. Si no s'arriba a un consens, és possible que es produeixin mobilitzacions o fins i tot vagues per part dels treballadors de l'Agència Tributària.

Això podria retardar l'atenció als contribuents i la gestió de les declaracions de la Renda, afectant tant els ciutadans com el propi funcionament de l'Administració.

Dates clau de la campanya de la Renda

Mentre persisteix aquesta incertesa, és important que els contribuents estiguin al corrent de les dates clau per a la presentació de les seves declaracions. Pren nota de les dates més importants.