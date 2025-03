Alerta urgent de BBVA a milers de clients: compte amb això o te'n penediràs

BBVA ha emès una alerta urgent dirigida a milers d'usuaris, advertint sobre els creixents fraus en els videojocs en línia. Els ciberdelinqüents estan aprofitant la popularitat d'aquests jocs per estafar els jugadors, especialment els joves. És fonamental conèixer els seus mètodes i com protegir-se per evitar caure en el parany.

Modus operandi dels ciberdelinqüents en jocs en línia: BBVA alerta a tots

Els estafadors empren diverses tàctiques per enganyar els jugadors. Envien correus electrònics o missatges que semblen ser de fonts legítimes, com plataformes de jocs, sol·licitant informació personal o financera. En proporcionar aquestes dades, els delinqüents poden accedir a comptes i realitzar fraus.

Ofereixen descàrregues de jocs gratuïts o versions modificades que contenen programari maliciós. En instal·lar aquests arxius, el malware pot robar informació personal o financera del dispositiu.

A més, prometen monedes virtuals, articles exclusius o descomptes significatius. En accedir a aquests enllaços o proporcionar dades, els jugadors poden ser víctimes d'estafes.

Impacte en els joves

Els joves són especialment vulnerables a aquestes estafes a causa de la seva freqüent interacció en plataformes de jocs i la seva confiança en l'entorn digital. La falta d'experiència i coneixement sobre seguretat en línia els converteix en objectius fàcils per als ciberdelinqüents.

A més, el desig d'obtenir avantatges en el joc pot portar-los a prendre decisions precipitades. Per exemple, descarregar contingut de fonts no oficials o compartir informació sensible.

Consells per evitar estafes en videojocs en línia: atent a BBVA

Per protegir-se d'aquests fraus, BBVA recomana descarregar jocs de fonts oficials. Evita instal·lar jocs o actualitzacions des de llocs no autoritzats. Utilitza sempre plataformes reconegudes i fiables.

Mai proporcionis dades personals o financeres en xats de jocs o a usuaris desconeguts. Les plataformes legítimes no sol·liciten aquest tipus d'informació per aquests mitjans. Afegeix una capa addicional de seguretat als teus comptes de joc per dificultar l'accés no autoritzat.

Crea contrasenyes complexes i diferents per a cada compte, evita combinacions òbvies o fàcilment deduïbles. Desconfia de promocions que semblen massa atractives o requereixen accions inusuals, com proporcionar dades personals o descarregar programari de fonts desconegudes.

Assegura't que els teus dispositius i aplicacions comptin amb les últimes actualitzacions de seguretat per protegir-te contra vulnerabilitats conegudes. És essencial que pares i educadors informin els joves sobre els riscos en línia i com identificar-los. Fomentar una comunicació oberta pot prevenir situacions de risc.