CaixaBank ho confirma per fi: milers de clients no poden estar més feliços

CaixaBank ha anunciat que avançarà el pagament de les pensions de gener als seus clients. Tradicionalment, l'entitat ingressava aquestes prestacions el dia 25 de cada mes. No obstant això, en aquesta ocasió, els pensionistes veuran l'abonament reflectit en els seus comptes una mica abans.

Aquest canvi en l'abonament de la pensió busca proporcionar més comoditat i suport als pensionistes, especialment durant la coneguda "costa de gener". La "costa de gener" és un període caracteritzat per majors despeses a causa de les festivitats nadalenques i l'arribada de nous pagaments i factures.

CaixaBank ho confirma als seus clients: el dia que cobraran la pensió al gener

Per a molts pensionistes, rebre la seva pensió el 24 de gener pot significar un alleujament en la gestió de les seves finances personals. Aquest avançament permet afrontar amb més tranquil·litat els compromisos econòmics propis d'aquest mes.

CaixaBank ha implementat aquesta mesura en resposta a les necessitats dels seus clients majors. A més de l'avançament en el pagament de les pensions, l'entitat ha posat en marxa un pla especial per evitar aglomeracions a les seves oficines. Aquest pla inclou l'organització de cites prèvies per a aquells que desitgin retirar la seva pensió en efectiu, garantint així una atenció més personalitzada i segura.

CaixaBank ofereix diverses opcions als pensionistes

És important destacar que aquest avançament no implica cap canvi en la quantia de la pensió, sinó únicament en la data d'abonament. Els pensionistes no necessiten realitzar cap gestió addicional per beneficiar-se d'aquesta mesura; l'ingrés s'efectuarà automàticament en els seus comptes el 24 de gener.

A més, puguin disposar dels seus diners de forma segura i còmoda. L'entitat compta amb una àmplia xarxa de caixers automàtics i ofereix serveis de banca en línia a través de CaixaBankNow, disponibles tant en web com en dispositius mòbils.

Aquestes eines permeten realitzar consultes i operacions sense necessitat de desplaçar-se a una oficina física. Així, el pagament del 24 de gener per part de CaixaBank representa una iniciativa que busca facilitar la gestió econòmica dels seus clients pensionistes. I sobretot, durant un mes especialment exigent com és gener.

Aquesta mesura, juntament amb el pla per evitar cues a les oficines, reflecteix el compromís de l'entitat amb el benestar i la comoditat dels seus clients majors. CaixaBank segueix al peu del canó amb els seus clients.