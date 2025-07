Nou avís del BBVA: si reps aquest missatge, fes això sense perdre ni un minut

BBVA ha llançat un avís urgent a les xarxes socials i a la seva web. Adverteix d'una nova onada de fraus que fan tremolar els seus clients. Si reps un missatge així, l'has d'ignorar avui, o et podrien arruïnar el dia com poques vegades

A la seva secció d'última hora, BBVA explica que estan circulant SMS amb un text alarmant. Aquests missatges adverteixen de càrrecs no autoritzats o bloquejos de targeta i inclouen un enllaç o un número al qual suposadament has de trucar. L'objectiu és que responguis sense pensar i entris en pànic

L'última hora de BBVA fa tremolar molts espanyols: nova onada d'SMS falsos

Aquest avís urgent va ser compartit a les xarxes socials i a la web oficial del banc. En aquest s'insisteix que els SMS de BBVA mai contenen enllaços. Si en veus un que sí que en tingui, és fals, fins i tot si sembla venir del mateix fil de missatges oficials

Normalment diuen alguna cosa com “càrrec per 3.870,50 EUR aprovat per defecte en 1 hora. Si no ha estat vostè truqui de seguida” i inclouen un telèfon mòbil o un enllaç fals. En prémer, et porten a una pàgina que demana informació confidencial: NIF, clau d'accés, dades de targeta o passaport

Després, els delinqüents et truquen fent-se passar per “gestors del banc” i et demanen el codi d'un sol ús (OTP) que t'acaba d'arribar per SMS. Amb aquesta combinació aconsegueixen accedir al teu compte i fer signatures de transferències sense el teu permís

Així has d'actuar avui per evitar mals majors

No premis cap enllaç i no truquis a aquests números, penja-ho o esborra el missatge. Si et demanen un codi d'un sol ús, desconfia: BBVA mai demana aquests codis per SMS, correu o trucada. Només es fan servir en operacions concretes dins de les seves apps oficials

Si ja has proporcionat dades, contacta immediatament amb BBVA al telèfon oficial 900 102 801. Recorda-ho bé: és l'únic número vàlid, però BBVA no truca des d'ell. És només per rebre les teves consultes, no per trucar-te

Perillositat d'aquest frau

Aquest frau és una forma de smishing (phishing per SMS). S'aprofita del to d'urgència i de la confiança que tenim en els missatges oficials per robar-nos dades. A més, fan servir una tècnica anomenada SMS spoofing, que fa semblar el missatge com si vingués del mateix número o fil que el banc

Si hi caus, passaràs les teves claus a delinqüents, que els faran servir perquè tu autoritzis involuntàriament que buidin el teu compte o facin pagaments. BBVA ofereix recomanacions de seguretat: no clicar enllaços, instal·lar un antivirus, mantenir el sistema actualitzat i desconfiar de missatges amb errors ortogràfics o alarmants