Oficial: Bogeria total al BBVA després d’anunciar la novetat de què tothom parla

BBVA ha llançat una novetat que està causant furor. És una aposta de BBVA per captar nous clients. Si t'animes avui, pots aconseguir fins a molts diners en només un any, una ganga que poques entitats ofereixen.

Es tracta del Compte Online Sense Comissions de BBVA, un compte gratuït, sense condicions ocultes, amb targeta Aqua Dèbit també sense comissions. Inclou transferències, retirades en caixers i pagaments sense costos. Un paquet complet pensat per al dia a dia.

El compte de BBVA de què tothom parla i no és per menys

La promoció suma fins a 760 € en un any per a fer servir el compte «com un compte de veritat». Bizum: envia diners o paga i obté fins a 10 €/mes (+120 € l'any), fes compres amb la teva Aqua Dèbit i rep fins a 10 €/mes (+120 € l'any).

Porta rebuts (aigua, llum, internet…) i aconsegueix fins a 10 €/mes (+120 €). I domicilia la teva nòmina: si ingresses 800 €/mes, guanyes 33,33 €/mes (+400 € l'any). Sumant, això dona fins a 760 € bruts en un any per a fer-la servir com un compte sense comissions.

Fins quan dura l'oferta? BBVA respon

La campanya està activa fins al 30 de setembre de 2025 o fins que BBVA arribi a un nombre màxim de nous clients. Si vols assegurar-te aquesta ganga, l'has d'obrir abans d'aquesta data, fent servir el codi PLAN760 en donar-te d'alta.

El compte no té comissions, 0 % TIN, 0 % TAE. No exigeix saldo mitjà, ús mínim ni permanència amb el compte. Només cal complir les accions habituals: fer Bizum, pagar amb targeta, domiciliar rebuts i nòmina i ser nou client de BBVA.

Així ha estat rebuda pels clients: encara no s'ho creuen

Els usuaris estan encantats, diuen que és sorprenent un banc que agraeix l'ús real del compte amb tants diners. Reben els incentius mes a mes i destaquen que és "molt fàcil sumar els 760 €". La fórmula està funcionant: molts ja han canviat els seus rebuts i tràmits per BBVA.

Avui pots ser un dels primers a aprofitar aquesta ganga de 760 euros en un any sense comissions. És una aposta segura: domicilies la teva nòmina o rebuts, facis servir Bizum i pagues amb targeta i llest, beneficis reals. Tot això abans del 30 de setembre.