Avís urgent de Banco Santander a tots els seus clients: aquest gest et pot salvar

Banco Santander ha llançat un missatge urgent a tots els seus clients de cara a l'estiu. Davant l'augment de fraus, l'entitat demana un gest essencial que ens servirà de molt per estar a resguard dels malfactors.

Aquest avís senzill i directe vol convertir-nos en autèntics Cyber Hero capaços de detectar perills i actuar amb prudència. El missatge del banc destaca que durant l'estiu, coincidint amb les rebaixes i promocions, creix l'activitat dels ciberdelinqüents.

Banco Santander aposta per la prudència: molt de compte aquest estiu

Els fraus via phishing i smishing augmenten, i els hackers utilitzen el reclam d'ofertes irresistibles per robar dades o instal·lar malware. A més, adverteixen sobre el risc de spoofing, trucades amb aparença real del banc per enganyar-te i aconseguir que lliuris contrasenyes, codis o informació bancària.

Per això, Banco Santander insisteix que posem a punt els nostres dispositius. Això vol dir actualitzar sistemes operatius, apps i antivirus abans de marxar de vacances o fer compres en línia. Les actualitzacions inclouen pegats essencials de seguretat que aturen malware avançat.

Convertir-se en un Cyber Hero no és complicat

L'entitat també anima a reforçar contrasenyes, utilitzar-les amb prudència i activar l'autenticació amb Santander Key. Convertir-se en un Cyber Hero no és complicat: n'hi ha prou amb fer dos o tres gestos senzills.

Has de comprovar la barra d'adreces al web i assegurar-te que té el cadenat de seguretat. Segon, no obris enllaços de missatges sospitosos i, sobretot, mai facilitis contrasenyes ni codis OTP per SMS, correu o trucada.

I si reps alguna cosa estranya, reporta-ho al banc. Santander ofereix canals oficials com la Superlínia, l'app, el web o el correu phishing@gruposantander.es santander.com.

Santander ha reforçat la detecció de malware als seus sistemes

Els perills que hem de conèixer són variats: campanyes falses que simulen cursos d'inversió a xarxes socials. Per exemple, un suposat curs "avalat per Santander", dissenyat per robar dades, missatges que reclamen un préstec a tornar de seguida (frau “préstec mal assignat”). O bé pàgines web que imiten el banc amb certificats falsos o dominis molt semblants.

El compromís de Santander és ferm: educar, prevenir i donar suport. El seu programa Cyber Heroes ofereix formació interactiva perquè qualsevol persona —client o no— aprengui a defensar-se de fraus comuns, phishing, smishing i compra segura. A més, han reforçat la detecció de malware als seus sistemes i millorat canals per informar sobre amenaces, com el report de missatges sospitosos.