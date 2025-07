Confirmat: BBVA torna a avisar els seus clients, ni se t'acudeixi fer això al caixer

BBVA ha llançat un avís clar i directe a tots els seus clients. No és la primera vegada que ho diu, però ara ha volgut insistir de manera més rotunda. Es tracta d’un gest que molts continuen fent als caixers automàtics, sense pensar en els riscos que pot comportar.

El gest en qüestió és tan comú com perillós: imprimir el rebut després de fer una operació al caixer. Molts ho fan per tenir una constància física del moviment, però segons BBVA, aquest simple acte et pot posar en risc. Deixar el rebut oblidat o llençar-lo a la paperera del caixer pot ser una porta oberta als lladres.

BBVA t’adverteix del perill que corres: mai ho facis al caixer

BBVA recorda que aquell petit paper conté informació sensible del compte bancari. Per exemple, el número de compte, part del saldo i fins i tot detalls de la transacció. En mans equivocades, pot ser utilitzat per intentar estafes, suplantacions o accessos no autoritzats als teus diners.

Per això, el banc demana als seus clients que no imprimeixin el rebut, o que, si ho fan, el destrueixin immediatament. L’entitat justifica aquesta recomanació com una mesura de prudència i protecció davant possibles fraus.

No cal guardar el rebut en paper

En un context on els ciberdelinqüents afinen cada cop més els seus mètodes, qualsevol descuit pot sortir car. BBVA ha detectat que alguns lladres s’aprofiten dels papers abandonats als caixers per obtenir dades personals o bancàries i preparar atacs dirigits.

A més, BBVA recorda que tots els moviments queden registrats a la banca en línia o a l’app, de manera que no cal guardar el rebut en paper. Tot es pot consultar des del telèfon o l’ordinador, sense cost i amb més seguretat.

Aquest consell no és nou, però BBVA ha reiterat el seu missatge veient que molts clients continuen imprimint els rebuts, sense pensar en els perills. L’objectiu és evitar que caiguin en mans de persones malintencionades.

BBVA demostra el seu compromís amb la seguretat dels seus clients

Per tant, la recomanació és clara: evita imprimir el rebut als caixers si no és estrictament necessari. Si ho fas, guarda’l bé o destrueix-lo de seguida. És un gest simple, però et pot evitar més d’un disgust.

Amb aquest avís, BBVA demostra el seu compromís amb la seguretat dels seus clients. L’entitat insisteix que l’atenció i la precaució són claus per evitar córrer riscos innecessaris. Perquè el que sembla un detall sense importància pot convertir-se en una via per accedir al teu compte.