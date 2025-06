Aplaudiment unànime dels clients de BBVA: no té rival en això, molt de mèrit

BBVA ha aconseguit una fita que ha encisat els seus clients. El banc s'ha convertit en el primer banc espanyol a oferir un servei integral i exclusiu de gran abast. La veritat és que aquesta important millora ha estat clau per a milers d'espanyols

L'assoliment de BBVA és doble a l'hora de crear empreses. Assessorament gratuït des del primer contacte i una constitució d'empresa que, fins fa poc, semblava inabastable en temps rècord

BBVA dona la gran notícia als seus clients: en temps rècord

Fins ara, el temps mitjà per crear una empresa a Espanya rondava els 42 dies naturals. Amb el nou servei de BBVA, aquest termini s'ha reduït un 64 %, deixant-lo en només 15 dies de mitjana. Aquesta millora converteix BBVA en el primer banc a Espanya a aconseguir-ho, un mèrit que no passa desapercebut

El procés és simple, gairebé màgic per als emprenedors. Des del primer contacte, un equip especialitzat acompanya el client en tots els tràmits. Tràmits com l'elecció del tipus de societat, registre, obertura de compte o signatura d'escriptura notarial

Tot amb suport en línia, inclosa la signatura a distància dels documents notarials. El client rep l'escriptura definitiva en només 48 hores, un avanç que marca un clar avantatge davant d'altres solucions

Els emprenedors donen el seu parer: BBVA està més que satisfeta

Les enquestes de satisfacció deixen pocs dubtes: el servei obté un 4,72 sobre 5 en satisfacció i un 4,78 en taxa de recomanació. Les valoracions destaquen la rapidesa, la simplicitat i el suport constant durant tot el procés. Els emprenedors no saben què farien sense aquest servei, i repeteixen sense dubtar-ho

A més, BBVA va més enllà de la constitució d'empreses. El banc bonifica fins a 360 € en sis mesos als nous clients que optin pel compte Empresa Benvinguda, reduint més les barreres per emprendre. Sense comissions per transferències, emissió de nòmines o cobrament de xecs, ofereix un paquet complet per iniciar el negoci amb bon peu

BBVA brinda ajuda real per crear empreses

Aquest servei en temps rècord no només millora l'experiència del client, també dinamitza l'ecosistema emprenedor. En un país on moltes empreses pateixen barreres burocràtiques, BBVA brinda ajuda real per crear empreses, un servei integral que funciona com a catalitzador

Parlem d'un temps rècord: només 15 dies de mitjana per tenir l'empresa operativa, un avenç considerable sobre els mesos que solia trigar-se. Els emprenedors responen amb un aplaudiment unànime, perquè amb BBVA ja no només és més fàcil crear una empresa: és més ràpid, més còmode i sense rivals al mercat espanyol