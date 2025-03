El truc d'Hisenda per estalviar-te 1.500 euros en la Declaració de la Renda: atent

L'Agència Tributària ha establert incentius fiscals que permeten als contribuents reduir la seva base imposable en la Declaració de la Renda de 2025 mitjançant aportacions a plans de pensions. Aquestes deduccions poden assolir fins a 1.500 euros anuals en plans individuals i ampliar-se sota certes condicions, especialment per a autònoms i a través de contribucions empresarials.

Hisenda ho aclareix: quant pots deduir en la Renda amb el teu pla de pensions

Per als individuals, el límit màxim d'aportació amb dret a deducció en la base imposable de l'IRPF és de 1.500 euros anuals. Això significa que les aportacions realitzades fins a aquest import poden reduir la base imposable, disminuint així la càrrega fiscal del contribuent.

Els treballadors autònoms tenen la possibilitat d'incrementar el seu límit de deducció en 4.250 euros addicionals. Això sí, sempre que aquestes aportacions es realitzin a plans de pensions d'ocupació sectorials.

Aquests plans estan dissenyats per a col·lectius específics i permeten als autònoms beneficiar-se d'avantatges fiscals addicionals. Per tant, un autònom podria deduir fins a 5.750 euros anuals sumant el límit general i l'increment per aportacions a plans sectorials.

Contribucions empresarials: fins a 8.500 euros

Les contribucions realitzades per les empreses a favor dels seus empleats també compten amb incentius fiscals. Aquestes contribucions poden assolir fins a 8.500 euros anuals i són deduïbles en l'Impost de Societats per a l'empresa. A més, no es consideren rendiment del treball en espècie per a l'empleat, sempre que no excedeixin aquest límit.

No aprofitar aquestes deduccions d'Hisenda suposa perdre una oportunitat significativa d'estalvi fiscal. En reduir la base imposable mitjançant aportacions a plans de pensions, es disminueix l'import sobre el qual s'apliquen els tipus impositius de l'IRPF, el que pot resultar en un estalvi considerable en la factura fiscal.

Una estratègia efectiva per optimitzar la càrrega fiscal

A més, fomentar l'estalvi per a la jubilació a través d'aquests instruments no només beneficia fiscalment en el present, sinó que també contribueix a una major seguretat econòmica en el futur.

És fonamental que tant treballadors per compte propi com assalariats coneguin i aprofitin aquests límits d'aportació, i també les excepcions disponibles per maximitzar els seus beneficis fiscals. Planificar adequadament les aportacions a plans de pensions pot ser una estratègia efectiva per optimitzar la càrrega fiscal i assegurar una millor qualitat de vida en la jubilació.