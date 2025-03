Alerta urgent als clients de Banco Santander: si t'arriba, no juguis amb foc

Recentment, s'ha detectat una perillosa estafa dirigida als clients de Banco Santander. Els ciberdelinqüents utilitzen missatges SMS fraudulents per suplantar la identitat del banc i enganyar les víctimes. Aquesta modalitat de frau, coneguda com "estafa del préstec equivocat", ha estat exposada per la criminòloga María Aperador a través del seu compte de TikTok.

Estafa del préstec equivocat: afecta els clients de Banco Santander

La víctima rep un missatge de text que aparenta ser del Banco Santander. En ell, se li informa sobre l'adjudicació errònia d'un préstec en el seu compte i se li sol·licita la seva devolució per evitar costos i interessos addicionals.

En contactar amb els suposats representants del banc, se li demana a l'usuari que proporcioni informació personal i codis de seguretat del seu compte bancari. Els estafadors indiquen a la víctima que marqui el codi 21 seguit d'un número específic en el seu telèfon.

Aquest codi activa el desviament de trucades, permetent als delinqüents interceptar comunicacions del banc destinades al client. D'aquesta manera, poden confirmar transferències i altres operacions sense el coneixement de la víctima.

Qui ha desvelat aquesta estafa a TikTok? T'ho explica en detall

La criminòloga i experta en ciberseguretat María Aperador ha estat qui ha alertat sobre aquesta estafa en el seu compte de TikTok (@Maríaperadorcriminologia). En el seu vídeo, explica detalladament com operen els ciberdelinqüents i ofereix consells per evitar caure en la trampa.

Per protegir-se d'aquesta estafa i d'altres similars, és fonamental no proporcionar dades personals ni codis de seguretat.Banco Santander mai sol·licitarà informació confidencial completa a través de SMS, trucades o correus electrònics.

No marcar codis desconeguts en el telèfon, eviti introduir codis com el 21 que puguin redirigir les seves trucades sense el seu consentiment. Verifica l'autenticitat de les comunicacions. Si rep un missatge sospitós, contacti directament amb el banc a través dels seus canals oficials per confirmar la veracitat de la informació.

A més, eviti accedir a enllaços proporcionats en missatges no sol·licitats, ja que podrien dirigir-lo a llocs fraudulents dissenyats per robar la seva informació. I configuri notificacions per detectar moviments no autoritzats en el seu compte i poder actuar ràpidament en cas d'activitat sospitosa.

Si sospites que has estat víctima, fes això sense falta

A més, és important recordar que Banco Santander mai sol·licitarà la cancel·lació d'un préstec a través de missatges de text ni trucades inesperades. Qualsevol comunicació d'aquest tipus ha de considerar-se sospitosa i tractar-se amb precaució.

Si creu que ha estat víctima d'aquesta estafa, contacti amb el servei d'atenció al client de Santander a través dels seus canals oficials. També és recomanable canviar les seves contrasenyes i revisar detalladament els moviments del seu compte per detectar possibles transaccions no autoritzades.