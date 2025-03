L'últim de BBVA fa feliços a milions d'usuaris: no van veure venir aquesta novetat

BBVA ha llançat una nova funcionalitat a la seva aplicació mòbil que ha sorprès i encantat a milions d'usuaris. Aquesta novetat facilita la gestió financera diària i millora l'experiència bancària de manera significativa.

L'última innovació de BBVA és la possibilitat d'agendar cites prèvies amb gestors directament des de la seva aplicació mòbil. Però això no és tot, la gran novetat és que l'app de BBVA també pot ser utilitzada per usuaris que no siguin clients.

Així poden usar l'app els usuaris que no són clients de BBVA

BBVA ha dissenyat la seva aplicació perquè qualsevol persona, independentment de la seva relació amb el banc, pugui accedir a una àmplia gamma de serveis. Per utilitzar aquestes funcionalitats, els no clients han de seguir aquests passos:

Descarregar l'app de BBVA: Disponible de forma gratuïta a les botigues d'aplicacions d'iOS i Android.

Registrar-se com a usuari: L'únic requisit és proporcionar dades personals bàsiques, com DNI, nom, cognoms i correu electrònic.

Un cop registrats, els usuaris poden accedir a eines com l'agregació financera. Aquesta permet gestionar comptes i targetes de diferents bancs des d'una sola plataforma. També tenen disponible BBVA Valora, que ofereix informació sobre el mercat immobiliari i estimacions de preus d'habitatges.

Avantatges de l'app de BBVA: tot facilitats

L'aplicació de BBVA ofereix múltiples avantatges que l'han convertit en una eina molt apreciada pels usuaris. Permet visualitzar i gestionar productes financers de diferents entitats en un sol lloc, facilitant el control d'ingressos i despeses.

Els usuaris poden sol·licitar assessorament personalitzat de forma senzilla, triant entre atenció telefònica o presencial en una oficina. BBVA Valora ofereix estimacions de preus d'habitatges i anàlisis del mercat immobiliari, ajudant en la presa de decisions relacionades amb la compra o lloguer de propietats.

A més, inclou simuladors de préstecs i hipoteques, calculadores de sou net o brut, i seguiment de despeses, entre altres funcionalitats. També dona accés a ofertes exclusives en marques de diferents categories, millorant l'experiència de l'usuari.

Aquest és el motiu pel qual agrada tant l'app de BBVA

La popularitat de l'app de BBVA es deu a diversos factors clau. Qualsevol persona pot registrar-se i utilitzar les funcionalitats sense necessitat de ser client, eliminant barreres d'entrada.

Ofereix una àmplia gamma d'eines financeres i de gestió que s'adapten a les necessitats de diferents usuaris. La interfície és intuïtiva i amigable, permetent als usuaris navegar i utilitzar les funcions sense complicacions.