Banc Santander es torna 'boig': els seus clients es freguen les mans, veure per creure

Banco Santander ha sorprès a tothom amb una promoció que molts qualifiquen de bogeria. A través d'Openbank, el seu banc digital, ofereix 200 euros a aquells que domiciliïn els seus ingressos. Amb tot, aquesta és una oferta que ha generat gran satisfacció entre els nous clients.

Banco Santander ho dona tot amb aquest regal: fins a 200 euros si fas això

Aquesta és, sens dubte, una bona manera de començar el mes d'abril. I són molts els que no desaprofitaran aquest xollo que ens ofereix Banco Santander perquè la nostra butxaca no pateixi tant.

Per accedir-hi, els clients han d'obrir un compte nòmina o corrent a Openbank i introduir el codi promocional abans del 16 de juny. A més, han de domiciliar ingressos d'almenys 900 euros abans del 31 de juliol i mantenir-los durant 12 mesos consecutius.

Què passa amb els autònoms? També es beneficiaran de la promoció de Banco Santander

Els autònoms també poden beneficiar-se d'aquesta promoció. Per a això, han de domiciliar la seva quota del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i comptar amb ingressos recurrents d'almenys 900 euros al mes. Això els permet accedir als mateixos beneficis que els treballadors per compte d'altri.

El bo de 200 euros s'entrega en dos pagaments de 100 euros. El primer es rep en un termini màxim de dos mesos des de la primera domiciliació, i el segon als sis mesos d'haver rebut el primer abonament.

La promoció ha estat rebuda amb entusiasme per milers de clients. Molts clients han expressat la seva satisfacció, destacant la facilitat del procés i l'oportunitat d'obtenir un incentiu econòmic simplement per canviar la domiciliació dels seus ingressos.

Banco Santander sempre dona un cop de mà als seus clients: estan més que satisfets

Banco Santander, a través d'Openbank, ha demostrat que està disposat a tirar la casa per la finestra per atreure nous clients. L'entitat ha destacat que aquesta promoció forma part de la seva estratègia per oferir productes financers atractius i accessibles.

Si estaves pensant en canviar de banc, aquesta pot ser l'oportunitat perfecta per fer-ho. T'animaries a aprofitar-la? No ho dubtis ni un segon.