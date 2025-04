El truco de BBVA para ahorrar mucho y que te cambia la vida: hazlo hoy

Cuando se acercan las vacaciones de verano, todos buscamos la manera de ahorrar para poder disfrutar sin preocupaciones. Si eres cliente de BBVA, ahora tienes una herramienta poderosa al alcance de tu mano gracias a su app.

¿Sabías que la entidad bancaria ha diseñado diversas opciones para ayudarte a planificar mejor tu presupuesto vacacional?. Te contamos todo lo que debes saber sobre cómo ahorrar con BBVA y tener unas vacaciones ideales.

La app de BBVA es clave para ahorrar en vacaciones: solo tienes que comprobarlo

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, es común comenzar a preocuparse por el presupuesto. Si aún no has empezado a planificar tus vacaciones, no te preocupes. Con la app de BBVA tienes varias formas de hacerlo con antelación y, lo más importante, ahorrar de verdad.

Uno de los trucos que BBVA tiene para sus clientes es la opción "Mis Promociones". Esta sección te ofrece descuentos exclusivos para una gran variedad de productos y servicios. Desde alquiler de coches hasta descuentos en vuelos, hoteles y actividades turísticas.

Si empiezas a organizar tu viaje con antelación, podrás acceder a estas promociones que te ayudarán a reducir los gastos. Lo que te permitirá destinar ese dinero a otros placeres durante tus vacaciones.

Mis Viajes: planificación detallada de tu presupuesto gracias a BBVA

La función "Mis Viajes" es otra de las opciones que BBVA tiene para ayudarte a ahorrar. A través de esta herramienta, puedes planificar tus vacaciones con detalles específicos, desde vuelos hasta alojamientos y actividades.

Lo mejor de todo es que te permite visualizar tus gastos en tiempo real, lo que te ayuda a ajustar el presupuesto si es necesario. Si sigues esta recomendación, te aseguro que no solo ahorrarás. También evitarás sorpresas de última hora que puedan poner en riesgo tu presupuesto vacacional.

Pack Viajes: todo lo que necesitas en un solo paquete

Otra de las maravillas de la app de BBVA es la opción "Pack Viajes". Con este paquete, puedes obtener precios especiales y paquetes completos que incluyen vuelo, alojamiento y actividades, todo organizado en un solo lugar.

Además, la app te ofrece herramientas para gestionar todo desde tu teléfono móvil, lo que simplifica tu planificación y asegura que no olvides nada. Si quieres ahorrar tiempo y dinero, esta es la opción perfecta para ti. Estas herramientas son sumamente útiles porque te permiten gestionar tus finanzas de manera organizada y te dan el control total sobre tu dinero.

Al tener la opción de ver promociones exclusivas, realizar un seguimiento de tus gastos y elegir paquetes a precios más bajos, ahorrarás en vacaciones sin sacrificar la calidad de tu experiencia. Además, la app de BBVA te da la oportunidad de hacer todo desde tu teléfono móvil, lo que te permite planificar mientras vas de un lugar a otro, sin complicaciones.