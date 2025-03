L'últim de BBVA que deixa muts els seus clients: aquesta novetat revoluciona tot

BBVA ha sorprès els seus clients en revelar un truc que millora la interacció amb la intel·ligència artificial (IA). A través de les seves xarxes socials, el banc ha compartit consells per formular preguntes més efectives i obtenir respostes precises sobre temes financers.

El truc desvelat per BBVA que al·lucina a tothom

En una publicació recent a Facebook, BBVA va explicar que la clau per obtenir respostes útils de la IA rau en com es formulen les preguntes. El banc suggereix que, en millorar la manera en què ens dirigim a la IA, podem rebre informació més precisa i rellevant. Per aprofitar al màxim la IA en consultes financeres, BBVA recomana:

Ser específic: Detallar clarament la informació que es busca. Per exemple, en lloc de preguntar "Com puc estalviar?", és més efectiu dir "Quines són les millors estratègies per estalviar 200 euros al mes?".

Proporcionar context: Incloure detalls rellevants sobre la situació financera personal. Per exemple, "Soc autònom amb ingressos variables; com puc gestionar millor les meves finances?".

Utilitzar llenguatge clar i directe: Evitar tecnicismes o frases ambigües que puguin confondre el sistema de IA.

Per què és vital una bona formulació de preguntes

La manera en què es plantegen les preguntes a la IA és crucial per a la precisió en les respostes. Preguntes ben formulades permeten a la IA comprendre millor la consulta i proporcionar informació més exacta.

Una pregunta clara redueix la necessitat d'aclariments addicionals, estalviant temps tant a l'usuari com al sistema. En rebre respostes més rellevants, els clients poden prendre decisions financeres més informades i encertades.

Avantatges per al client de BBVA: fes-ho sempre així

En seguir aquests consells, els clients de BBVA poden gaudir de múltiples beneficis. La IA pot oferir recomanacions adaptades a les necessitats específiques de cada usuari. Respostes precises faciliten la planificació i el control de les finances personals.

Consultes clares i directes permeten obtenir la informació desitjada de manera ràpida. BBVA ha integrat la IA en els seus serveis per millorar l'experiència del client. Un exemple destacat és "Blue", l'assistent virtual que permet als usuaris interactuar de forma natural amb l'aplicació del banc. Aquest assistent facilita la gestió de les finances personals, oferint informació detallada sobre despeses, ingressos i inversions.

A més, BBVA ha implementat algoritmes d'aprenentatge automàtic i xarxes neuronals per analitzar el consum dels clients, anticipar despeses i suggerir productes financers adequats. Aquestes eines de IA ajuden els usuaris a administrar el seu estalvi i millorar la seva salut financera.

La iniciativa de BBVA d'educar els seus clients sobre com interactuar eficaçment amb la IA demostra el seu compromís amb la innovació i la millora contínua del servei. En seguir aquests consells, els usuaris poden obtenir respostes més precises a les seves consultes financeres, optimitzant la gestió de recursos i aprofitant les eines tecnològiques que el banc els ofereix.