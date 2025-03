Bones notícies de BBVA per als espanyols que busquen això: t'ho posa en safata

Buscar un habitatge pot ser un procés complex i ple d'incerteses, especialment en intentar determinar el cost real d'una propietat. Per simplificar aquesta tasca, BBVA ha desenvolupat una eina innovadora: BBVA Valora. Aquest simulador permet als usuaris conèixer la taxació aproximada de qualsevol habitatge, facilitant la presa de decisions informades.

BBVA Valora: BBVA t'ho posa en safata si busques casa

BBVA Valora és una eina digital que ofereix estimacions sobre el valor de mercat d'immobles, ja sigui per compra o lloguer. Utilitzant tecnologia de big data, analitza múltiples fonts d'informació, incloent dades oficials del Cadastre i anuncis de propietats similars a la zona, per proporcionar una valoració precisa.

El funcionament de BBVA Valora és senzill i accessible per a tothom. Els usuaris poden ingressar a BBVA Valora a través de la pàgina web de BBVA o mitjançant l'aplicació mòbil. No és necessari ser client del banc; n'hi ha prou amb registrar-se de forma gratuïta per utilitzar el servei sense restriccions.

Un cop dins, es sol·licita l'adreça exacta de l'habitatge que es vol valorar. A més, es poden afegir detalls addicionals com el nombre d'habitacions, superfície i estat de conservació per obtenir una estimació més precisa.

L'eina processa la informació i, en pocs segons, ofereix una estimació del valor de la propietat. També proporciona dades sobre el preu mitjà d'immobles similars a la mateixa zona, permetent comparar i avaluar opcions.

Per què hauries d'utilitzar BBVA Valora

La interfície és intuïtiva i està dissenyada perquè qualsevol persona, sense importar el seu nivell de coneixement financer, pugui utilitzar-la amb facilitat. No és necessari ser client de BBVA per accedir al servei, cosa que amplia el seu abast a un públic més ampli.

A més de la taxació, l'eina ofereix dades sobre l'entorn, com serveis propers, transport i evolució de preus a la zona, brindant una visió completa a l'usuari. En conèixer el valor aproximat d'un habitatge i comparar-lo amb altres opcions, els usuaris poden negociar de manera més efectiva i prendre decisions recolzades per dades objectives.

Passos a seguir per utilitzar aquesta eina de BBVA

Registre: Accedeix a la plataforma i crea un compte gratuït si encara no el tens.

Cerca de l'habitatge: Ingressa l'adreça de la propietat que desitges valorar.

Completar informació: Afegeix detalls addicionals sobre l'habitatge per millorar la precisió de l'estimació.

Obtenir resultats: Revisa la taxació proporcionada i analitza la informació complementària sobre la zona.

Guardar i comparar: Si ho desitges, pots guardar les valoracions realitzades per comparar-les posteriorment o compartir-les amb tercers.

BBVA Valora es posiciona com una eina essencial per a aquells que estan en procés de buscar casa. La seva capacitat per oferir estimacions precises i detallades sobre el cost de qualsevol habitatge la converteix en una opció fiable i eficient. A més, la seva accessibilitat i facilitat d'ús garanteixen una experiència satisfactòria per a tots els usuaris, siguin o no clients de BBVA.