Comunicat de CaixaBank als que usen el caixer: per fi respiren alleujats

CaixaBank ha emès un comunicat per tranquil·litzar els seus clients que puguin experimentar la retenció de la seva targeta en un caixer automàtic. Aquest missatge busca ajudar els usuaris i oferir solucions senzilles i ràpides davant aquesta situació. Pren bona nota perquè et quedis més tranquil si et passa aquest contratemps.

Fes això si la teva targeta queda encallada en un caixer de CaixaBank

Si la teva targeta és retinguda per un caixer automàtic de CaixaBank, segueix aquests passos per resoldre el problema de manera eficient. Les targetes poden ser retingudes per diverses raons. Per exemple, introduir el PIN incorrectament en diverses ocasions, no retirar la targeta a temps o que l'entitat hagi bloquejat la targeta per seguretat.

Truca al número d'atenció al client que apareix en el caixer o en la teva targeta per informar sobre la incidència. El personal et brindarà instruccions específiques i bloquejarà la targeta si és necessari. Si és possible, dirigeix-te a la sucursal més propera per notificar l'incident i el personal t'assistirà en el procés de recuperació de la teva targeta.

Existeix risc de robatori de targeta en aquests casos?

Quan una targeta és retinguda pel caixer, és poc probable que tercers puguin accedir-hi. Els caixers automàtics estan dissenyats per mantenir la targeta segura fins que el personal autoritzat la recuperi.

Tanmateix, és essencial actuar ràpidament i notificar al banc per evitar qualsevol ús indegut. CaixaBank implementa diverses mesures per protegir els seus clients en situacions com aquesta:

Bloqueig temporal de la targeta: A través de CaixaBankNow, pots desactivar temporalment la teva targeta si sospites d'un ús fraudulent o mentre gestiones la seva recuperació. Aquesta funció és reversible i et permet reactivar-la quan ho desitgis.

Control d'ús: Des de la mateixa aplicació, pots establir restriccions en l'ús de la teva targeta, com limitar operacions a l'estranger o compres en línia, brindant un nivell addicional de seguretat.

Servei CaixaBankProtect: Aquest servei envia alertes sobre transaccions realitzades amb la teva targeta, permetent-te estar informat en temps real i detectar qualsevol activitat sospitosa.

Temps estimat per tenir la teva targeta operativa novament

El període per recuperar l'operativitat de la teva targeta pot variar segons la situació. Si la targeta és recuperada del caixer i no presenta danys, podria reactivar-se en un curt termini després de les verificacions pertinents.

Si és necessari reemplaçar la targeta, el procés d'emissió i enviament sol demorar entre 5 i 7 dies hàbils. Mentrestant, pots sol·licitar una targeta digital a través de CaixaBankNow per continuar realitzant operacions.

Per minimitzar el risc que la teva targeta sigui retinguda en un caixer, considera les següents recomanacions. Assegura't d'introduir el codi PIN de manera precisa i evita múltiples intents fallits.

Després de completar una transacció, roman atent i extreu la teva targeta quan el caixer ho indiqui. Verifica l'estat de la targeta, si la teva targeta està danyada o desgastada, sol·licita un reemplaçament per evitar inconvenients en els caixers.