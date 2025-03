Felicitat màxima de BBVA en aquest lloc d'Espanya: confirmat, era un secret a veus

BBVA ha renovat un acord que ha portat una gran satisfacció tant al banc com als beneficiaris d'aquesta important aliança. Aquest té com a objectiu fonamental donar suport a la inclusió laboral de milers de persones al nord d'Espanya.

L'acord entre BBVA i Down Galicia s'ha consolidat com una de les iniciatives més exitoses en l'àmbit de la responsabilitat corporativa. Especialment pel que fa a la creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb discapacitat.

L'acord de BBVA que beneficia molta gent: 'Empleo con Apoyo'

El programa "Empleo con Apoyo" ha estat l'eix de la col·laboració entre BBVA i Down Galicia, i el seu impacte ha estat notable. Gràcies a aquesta aliança, persones amb discapacitat intel·lectual han tingut l'oportunitat d'integrar-se en el món laboral. Ho han fet millorant la seva qualitat de vida i guanyant independència econòmica.

L'acord garanteix que aquestes persones no només rebin formació i suport. També una ocupació adaptada a les seves capacitats, cosa que els permet desenvolupar-se professionalment en un entorn inclusiu.

BBVA i Down Galicia porten units des de 2012

Aquests acords, com el de BBVA i Down Galicia des de 2012, són fonamentals per garantir que les persones amb discapacitat intel·lectual no quedin excloses laboralment. La inclusió laboral, a través de programes com aquest, els proporciona no només una ocupació, sinó també una valuosa oportunitat d'integració social.

Els treballs que s'ofereixen a través de "Empleo con Apoyo" estan especialment dissenyats per adaptar-se a les necessitats de cada individu, proporcionant-los el suport necessari per exercir les seves funcions de manera eficaç.

Reaccions positives i ferm suport de BBVA

Les reaccions no s'han fet esperar i Guadalupe Hernández, la responsable de la Territorial Noroeste de BBVA, ha expressat la seva satisfacció i orgull per la continuació d'aquest projecte, un que tant ha significat per a la inclusió de persones amb discapacitat en l'àmbit laboral. Per a BBVA, aquesta aliança és un reflex del seu compromís amb la integració social i la igualtat d'oportunitats.

A més, la renovació d'aquest acord també reflecteix l'impacte positiu que aquest tipus d'iniciatives pot tenir en les comunitats locals. Moltes persones en situació de vulnerabilitat han trobat una oportunitat laboral, i amb això, una millora significativa en les seves vides. I tot, gràcies a aquest programa d'ocupació inclusiva.

Importància de la inclusió laboral en la societat

Aquest acord no només és important per a les persones directament involucrades, sinó també per a la societat en general. Iniciatives com la de BBVA i Down Galicia són crucials per crear una societat més justa i igualitària.

Una on les persones amb discapacitat intel·lectual puguin accedir a les mateixes oportunitats que qualsevol altra persona. La inclusió laboral no és només una qüestió de justícia social, sinó també un pas fonamental per trencar estigmes i prejudicis relacionats amb la discapacitat.