El truc de BBVA que canvia la vida a molts clients: fes això, en sortiràs guanyant

BBVA ha revelat recentment un senzill gest que pot transformar la salut financera dels seus clients: identificar i controlar les "despeses formiga". Aquests petits desemborsaments diaris, com un cafè o una llaminadura, solen passar desapercebuts.

Però en acumular-se, representen una part significativa de les nostres despeses mensuals. En ser conscients d'ells i gestionar-los adequadament, és possible millorar la nostra economia personal.

Si no vols contratemps, evita les compres innecessàries, exposa BBVA

Per evitar dificultats financeres, és essencial portar un control detallat de les nostres despeses. BBVA recomana registrar cada desemborsament, per petit que sigui, per tenir una visió clara d'on se'n va els diners.

Aquest hàbit permet identificar patrons de consum i àrees on és possible reduir despeses innecessàries. A més, establir un pressupost mensual ajuda a planificar i prioritzar despeses, garantint que es cobreixin les necessitats bàsiques i es destini una part a l'estalvi.

Per què comprar amb cap és tan efectiu? BBVA ho té clar

Realitzar compres de manera conscient implica avaluar la necessitat real de cada despesa i el seu impacte en les nostres finances. En evitar compres impulsives i enfocar-se en el veritablement necessari, s'aconsegueix un ús més eficient dels diners. Aquest enfocament no només millora la salut financera, sinó que també redueix l'estrès associat a problemes econòmics i contribueix a una vida més pròspera.

A més de controlar les despeses formiga, BBVA ofereix una sèrie de recomanacions per enfortir la nostra salut financera. Abans d'anar al supermercat, és aconsellable elaborar una llista de productes necessaris i cenyir-se a ella. Això evita adquirir articles innecessaris i ajuda a mantenir el pressupost sota control.

Aprofitar descomptes i promocions: Estar atents a ofertes pot significar un estalvi considerable. No obstant això, és important avaluar si la promoció s'ajusta a les nostres necessitats reals i no deixar-se portar per l'impuls.

Utilitzar eines digitals: BBVA posa a disposició dels seus clients aplicacions i funcionalitats que faciliten el seguiment de despeses, la creació de pressupostos i l'establiment de metes d'estalvi. Aquestes eines permeten una gestió més eficient i personalitzada de les finances.

Crear un fons d'emergència: Destinar una part dels ingressos a l'estalvi per a imprevistos és fonamental. Comptar amb un coixí financer proporciona seguretat i evita recórrer a deutes en situacions inesperades.

Aquest gest és vital per no endeutar-nos

És crucial ser conscients de la nostra capacitat d'endeutament i no excedir-la. Abans d'adquirir un deute, hem d'avaluar si podrem afrontar-lo sense comprometre la nostra estabilitat econòmica.

Implementar aquests consells i adoptar hàbits financers saludables ens permetrà gaudir d'una economia personal més sòlida i equilibrada. Identificar i controlar les despeses formiga, juntament amb una planificació conscient de les nostres compres, són passos senzills per assolir una vida financera millor.