Adeu ensurts: la novetat de BBVA que molts demanaven fa temps, només a un clic

BBVA ha llançat una funció molt esperada pels seus clients. És l'opció d'establir un saldo mínim al seu compte bancari a través de l'app. Aquesta novetat promet posar fi als imprevistos i oferir més tranquil·litat a aquells que solen preocupar-se per quedar-se sense diners al seu compte.

La funció, que s'activa directament des de l'app de BBVA, permet als usuaris fixar una quantitat mínima de saldo que sempre ha de romandre al seu compte. Com funciona? Pren nota, perquè és molt senzill.

Quan el teu saldo cau per sota d'aquesta quantitat que hagis definit, BBVA t'avisarà immediatament. Ho fa evitant sorpreses desagradables i permetent-te prendre decisions a temps per equilibrar les teves finances.

Així pots activar el saldo mínim a l'app de BBVA: et salvarà de molts embolics

Si et preguntes com activar aquesta funció, el procés és molt simple. Només has de seguir aquests passos. Obre l'app de BBVA al teu telèfon i accedeix al compte on desitges activar el saldo mínim.

Al menú d'opcions del compte, busca la secció de "Gestió de saldo" o "Configuració". Allà trobaràs l'opció "Establir saldo mínim", introdueix la xifra que desitges mantenir sempre al teu compte i des d'aquest moment, rebràs notificacions si el teu saldo cau per sota d'aquesta quantitat.

Per què ve de perles aquesta funció als clients de BBVA?

Aquest truc de BBVA és ideal per a aquells que no volen estar pendents constantment del seu saldo. La funció ofereix una gran comoditat, ja que et dona la tranquil·litat de saber que no et quedaràs sense diners sense previ avís. A més, és una forma de gestionar les teves despeses, t'ajudarà a mantenir el control de les teves finances i evitar qualsevol imprevist que pugui sorgir.

A més, per a aquells que tenen múltiples comptes o que solen rebre ingressos esporàdics, aquesta funció és un veritable salvavides. D'aquesta manera, pots assegurar-te que sempre hi haurà prou diners al teu compte per afrontar pagaments recurrents com factures o subscripcions.

Compromís de BBVA amb els seus clients

BBVA ha demostrat una vegada més el seu compromís amb la comoditat i seguretat dels seus usuaris. Aquesta nova eina forma part d'una sèrie de millores que busquen fer la vida financera dels seus clients més senzilla. Amb aquesta funció, BBVA no només facilita una millor gestió dels diners, sinó que també ofereix més tranquil·litat a aquells que temen els imprevistos o els càrrecs inesperats.

Amb tot, els usuaris tenen un major control dels seus diners, cosa que els permet planificar amb més confiança. Així, BBVA es posiciona com un banc que continua innovant per oferir solucions pràctiques que millorin l'experiència dels seus clients.