Nervis per a milions de pensionistes: Gerro d'aigua freda d'Hisenda per a molts

La Campanya de la Renda 2025 començarà a l'abril i molts pensionistes tenen dubtes sobre la seva presentació. Com cada any, les preguntes creixen davant la complexitat de les normatives fiscals i els diferents llindars establerts per Hisenda. Les regles varien depenent dels ingressos anuals i la quantitat de pagadors que tingui el jubilat.

Aquest any, a més, hi ha algunes novetats importants que podrien afectar una gran part dels pensionistes. L'augment del llindar de tributació per a aquells amb diversos pagadors és un canvi que sorprendrà molts, perquè determina qui ha de o no declarar els seus ingressos.

Hisenda avisa dels canvis amb la Renda que afecten els jubilats

Un dels grans dubtes dels pensionistes se centra a saber si han de declarar davant Hisenda. La regla general és que els jubilats amb un sol pagador no han de fer-ho si els seus ingressos anuals no superen els 22.000 euros.

Tanmateix, si el pensionista té diversos pagadors, el llindar es redueix a 15.876 euros, sempre que el segon pagador hagi abonat més de 2.500 euros. Aquest detall és essencial per determinar si un pensionista ha de presentar la seva declaració o no.

Aquest any, el llindar que estableix si es considera un segon pagador també ha patit un canvi significatiu. Des de l'1 de gener de 2025, si el segon pagador supera els 2.500 euros, el llindar de tributació arriba als 22.000 euros. Aquest ajust és clau per a pensionistes amb diversos pagadors, ja que podrien evitar declarar si el segon pagador no supera el llindar.

Excepcions i pensions amb règim especial

No totes les pensions tributen de la mateixa manera, ja que hi ha excepcions importants. Per exemple, les pensions per incapacitat, gran invalidesa, terrorisme o orfenesa de règims públics estan exemptes de tributació. Aquests casos especials permeten que una part dels pensionistes escapin d'aquesta càrrega tributària.

També és rellevant esmentar que les pensions estrangeres, encara que estiguin exemptes d'impostos al seu país d'origen, no queden fora de la tributació espanyola. Tanmateix, hi ha tractats internacionals que busquen evitar la doble imposició, cosa que podria beneficiar aquells pensionistes que perceben ingressos des de l'estranger. Per a aquests casos, és clau revisar si s'està obligat a declarar, ja que les normatives canvien depenent de la procedència dels ingressos.

Amb la campanya fiscal acostant-se, és fonamental que els pensionistes revisin els seus ingressos i comprenguin bé les condicions que afecten la seva declaració. Conèixer els límits i les excepcions els ajudarà a evitar problemes amb Hisenda i a evitar possibles sancions per no complir amb la normativa vigent.