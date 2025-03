Nou revés a Hisenda per alegria d'aquests espanyols: confirmat, quin dineral

Hisenda s'enfronta a un dur cop econòmic després de les recents estimacions de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF). Segons aquest organisme, les sentències judicials desfavorables han costat a l'Estat una mitjana de 1.000 milions d'euros anuals en l'última dècada.

A més, es preveu que Hisenda hagi de retornar més de 12.000 milions d'euros a empreses i particulars en els pròxims anys per aquests fallos judicials. El cas més significatiu és la devolució del tipus autonòmic de l'Impost Especial sobre Hidrocarburs, que va estar vigent entre 2013 i 2018.

Hisenda rep un revés de gran magnitud: obligada a retornar més de 12.000 milions

En octubre de l'any passat, el Tribunal Suprem va declarar il·legal aquest impost, cosa que obliga a Hisenda a reemborsar fins a 6.500 milions d'euros. Aquesta xifra converteix aquest fallo en el més quantiós en termes fiscals.

Un altre cas rellevant és la devolució de l'IRPF als mutualistes jubilats. S'estima que Hisenda haurà de retornar al voltant de 1.700 milions d'euros a aquests contribuents. Encara que l'Agència Tributària ja ha començat a efectuar aquestes devolucions, el procés podria prolongar-se a causa de la complexitat i al volum d'afectats.

Casos perduts per Hisenda: els tribunals han parlat clar

A més, Hisenda s'enfronta a la devolució de l'Impost d'Activitats Econòmiques als operadors de telefonia mòbil, amb un cost estimat de 1.479 milions d'euros. Així mateix, la reforma de l'Impost de Societats de 2016 podria implicar la devolució de 1.200 milions d'euros.

Altres casos inclouen el complement a la pensió de jubilació per paternitat, amb 994 milions d'euros, i el finançament del bo social elèctric, que ascendeix a 642 milions d'euros. L'AIReF ha assenyalat que aquests revessos judicials es deuen, en part, a l'ús inadequat d'instruments legals, com el Reial decret llei, que ha derivat en diverses sentències d'inconstitucionalitat.

Reaccions al revés que ha rebut l'Agència Tributària

Diversos sectors empresarials i associacions de contribuents han expressat la seva satisfacció per les sentències, ja que consideren que es corregeixen injustícies fiscals que afectaven tant a empreses com a particulars. No obstant això, també existeix preocupació per l'impacte que aquestes devolucions massives puguin tenir en les arques públiques i en l'estabilitat fiscal del país.

Per la seva banda, experts en economia i fiscalitat assenyalen la necessitat de millorar la qualitat de la legislació. També de realitzar avaluacions més exhaustives abans d'implementar canvis normatius. L'AIReF ha recomanat al Govern adoptar polítiques fiscals prudents i reforçar l'avaluació del possible impacte financer i legal abans d'implementar canvis significatius.