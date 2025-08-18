Avís urgent per a qui cobra una pensió: et poden treure una part de la paga
En cas d'embargament poden procedir a retirar una part de la pensió, però sempre respectant uns límits
Molts pensionistes a Espanya creuen que la seva pensió està totalment protegida davant embargaments. Tanmateix, existeix una situació que pot canviar això i afectar directament el que reben cada mes. Encara que pugui semblar sorprenent, és legal que una part de la pensió pugui ser retinguda en certs casos.
L'important és conèixer en quines situacions pot passar i quina quantitat és realment intocable. Les pensions, com a ingressos bàsics per a la majoria dels jubilats, estan protegides per llei. Tot i així, aquesta protecció no és total.
En determinades circumstàncies, poden ser objecte d'embargament parcial, especialment si existeixen deutes pendents. Això pot incloure impagaments amb Hisenda, la Seguretat Social, bancs, o per decisions judicials com el pagament de pensions alimentàries.
Límits per protegir els pensionistes
Ara bé, la gran notícia és que la llei també estableix límits clars perquè cap pensionista quedi sense ingressos mínims. La base d'aquesta protecció es troba a l'article 607.1 de la Llei d'Enjudiciament Civil. Estableix que no es pot embargar cap quantitat equivalent o inferior al salari mínim interprofessional (SMI).
Per tant, si la pensió que es cobra no supera l'SMI, no pot ser embargada sota cap concepte. Per a l'any 2025, el salari mínim interprofessional se situa en 1.184 euros bruts al mes en 14 pagues, cosa que equival a 16.576 euros bruts a l'any. Això vol dir que qualsevol pensió igual o inferior a aquesta quantitat mensual està totalment protegida.
Si se supera aquesta xifra, llavors sí que es pot aplicar un embargament, però només sobre l'excés i segons una escala progressiva.
La normativa indica que, en cas que la pensió sobrepassi l'SMI, es poden aplicar els següents percentatges d'embargament sobre el tram excedent.
Serà del 30% sobre la part entre 1 i 2 vegades l'SMI i del 50% entre 2 i 3 vegades l'SMI. Assoleix el 60% entre 3 i 4 vegades l'SMI i el 75% entre 4 i 5 vegades l'SMI. Finalment, serà el 90% del que superi cinc vegades el salari mínim.
Una seguretat en les pensions
Això vol dir que mai es tocarà la part equivalent a l'SMI. I com més gran sigui la pensió, més gran podrà ser el percentatge embargat sobre els trams superiors.
Els embargaments de pensions són més comuns del que es pensa, especialment per deutes tributàries o financeres. En aquests casos, l'administració o un jutjat pot ordenar l'embargament d'una part de la paga sense que el pensionista hagi de signar res. Per això és important estar informat i, si es té un deute pendent, conèixer els límits legals que impedeixen quedar-se sense ingressos bàsics.
