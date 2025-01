Avís contundent d'Hisenda a tots aquests espanyols: fins al 31 de gener

L'Agència Tributària ha emès un avís important per als autònoms a Espanya. I és que han de complir amb certs tràmits fiscals abans del 31 de gener de 2025. És essencial que els autònoms estiguin atents a aquestes obligacions per evitar sancions i recàrrecs.

Avís d'Hisenda a milers d'autònoms i pimes: et queden pocs dies

Abans del 20 de gener de 2025, els autònoms han de presentar el model 039. Versa sobre la comunicació d'incorporacions al mes de desembre en règim especial del grup d'entitats d'IVA.

També faran el mateix amb el 111 de retenció i ingrés a compte de l'IRPF, el model 115, de declaració de retencions d'IRPF per lloguers urbans i el model 123. Aquest últim tracta de la declaració trimestral de retencions de rendiments de capital humà.

Tràmits obligatoris fins al 30 de gener

Hauran de presentar fins al dia 30 el model 130, sobre l'últim pagament fraccionat de la Renda de l'any anterior en estimació directa. També el 131, últim pagament fraccionat de la Renda de l'any anterior en estimació objectiva i el 303, d'autoliquidació de l'IVA, a més del 309, 349 i 390.

Fins al 31 de gener

Abans de començar febrer, has de presentar els models 036 i 037, de rebuig o revocació, amb estimació objectiva per a 2025 i següents. A més, no t'oblidis d'aquests altres.

Model 180, resum anual de les declaracions trimestrals del model 115 retencions de lloguers.

Model 182, donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions fetes.

Model 184, declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de renda.

Model 190, de retenció i ingressos de l'IRPF.

Model 233, de despeses en guarderia.

Model 270, sobre premis de loteria.

Model 345, model anual de plans de pensions, fons de pensions, plans de previsió assegurats o de previsió social empresarial, assegurances de dependència, etc.

Model 369, declaració de l'IVA sobre la prestació de serveis digitals o la venda a través d'un ecommerce en països europeus

Conseqüències de no complir amb els tràmits

Si un autònom no presenta algun d'aquests documents en el termini establert, pot enfrontar-se a multes econòmiques. L'Agència Tributària pot imposar sancions per incomplir les obligacions fiscals. Els retards en la presentació d'impostos i documentació poden suposar recàrrecs del 5% al 20% segons el temps que passi des de la data marcada.

Recàrrecs: En alguns casos, s'aplicaran recàrrecs per declaració extemporània.

Interessos de demora: Si es deu alguna quantitat, es generaran interessos pel temps que passi fins al pagament.

És fonamental que els autònoms estiguin atents a aquests terminis i presentin tots els documents requerits abans del 31 de gener de 2025. Ho hauran de fer en temps i forma per evitar sancions i recàrrecs.