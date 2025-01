Comunicat urgent de CaixaBank a milers de clients: et jugues tots els teus diners per això

CaixaBank ha emès una alerta important sobre el creixent augment de fraus digitals i deepfakes que amenacen la seguretat dels teus estalvis. Aquests enganys, impulsats per la intel·ligència artificial (IA), estan en auge i poden posar en risc les teves finances personals.

Els deepfakes són continguts manipulats—ja siguin imatges, vídeos o àudios—creats mitjançant IA per semblar autèntics. Els ciberdelinqüents utilitzen aquesta tecnologia per suplantar identitats i enganyar les persones, sol·licitant informació sensible o realitzant transaccions fraudulentes.

CaixaBank llança un avís a navegants: alerta màxima amb els deepfakes

Encara que els deepfakes són sofisticats, hi ha indicis que poden ajudar-te a identificar-los. Per exemple, si el rostre sembla desproporcionat o mal alineat amb el cos, és un senyal d'alerta.

Parpelleig: La manca de parpelleig natural als ulls pot indicar manipulació.

Detalls facials i de la pell: Pell llisa o arrugada, expressions facials poc naturals o vores borroses a la imatge són indicis d'un deepfake.

Verificació de la font: Si el contingut prové d'una font no verificada o poc fiable, és recomanable dubtar de la seva autenticitat.

Durada del vídeo: Els deepfakes solen ser vídeos curts; si el vídeo és llarg, és més probable que sigui legítim.

Atent a aquests consells de CaixaBank per protegir els teus estalvis

Si reps peticions estranyes o urgents, especialment per mitjans digitals, contacta amb la persona o entitat a través de canals oficials per verificar la sol·licitud. Abans de compartir o actuar segons un contingut rebut, assegura't que prové d'una font fiable i legítima.

Assegura't que els teus dispositius i aplicacions estiguin sempre actualitzats per comptar amb les últimes mesures de seguretat. A més, crea contrasenyes robustes i úniques per a cada compte, i canvia les teves contrasenyes periòdicament.

No t'oblidis d'activar l'autenticació en dos passos. Sempre que sigui possible, habilita l'autenticació en dos passos per afegir una capa extra de seguretat als teus comptes.

El creixent augment de fraus digitals: una tendència preocupant

Els fraus digitals, especialment aquells que utilitzen deepfakes, estan en constant augment. Els ciberdelinqüents empren tècniques cada cop més sofisticades per enganyar les persones i obtenir accés a informació sensible o realitzar transaccions fraudulentes.

És essencial estar informat i ser crític amb els continguts que consumim per detectar i diferenciar el que és real del que podria tractar-se d'un deepfake. La protecció dels teus estalvis i dades personals és fonamental. Mantén-te alerta i segueix les recomanacions de CaixaBank per salvaguardar la teva seguretat financera.