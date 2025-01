Milers d'espanyols estan encantats amb la novetat de Banco Santander: molt més fàcil

Oblidar la clau d'accés al teu compte de Banco Santander pot ser estressant. No obstant això, recuperar-la és un procés senzill i ràpid. A continuació, t'expliquem els passos a seguir per restablir la teva clau a través de l'app del banc.

Banco Santander et dona un cop de mà si t'has despistat per entrar a l'app

Assegura't de tenir l'aplicació de Banco Santander instal·lada al teu dispositiu mòbil. Si encara no la tens, descarrega-la des de la botiga d'aplicacions corresponent.

Selecciona 'Recuperar clau': A la pantalla d'inici de sessió, busca i toca l'opció que indica que has oblidat la teva clau d'accés. L'app et demanarà que verifiquis la teva identitat. Això pot incloure proporcionar informació personal, respondre preguntes de seguretat o introduir un codi de seguretat que rebràs per SMS o correu electrònic.

Un cop verificada la teva identitat, podràs crear una nova clau d'accés i assegura't que sigui segura i fàcil de recordar. Per garantir que no hi hagi errors, se't demanarà que ingressis novament la nova clau. Amb la nova clau establerta, podràs iniciar sessió al teu compte a través de l'app de Banco Santander sense problemes.

Consells vàlids per evitar futurs problemes amb l'app

Guardar la teva clau en un lloc segur pot ajudar-te a recordar-la en el futur. A més, aquestes eines emmagatzemen les teves claus de forma segura i et permeten accedir-hi quan les necessitis. Alhora, canviar la teva clau d'accés de manera regular augmenta la seguretat del teu compte.

Si després de seguir aquests passos encara tens preguntes o trobes dificultats, Banco Santander ofereix diverses vies d'atenció al client:

Centre d'ajuda en línia: Visita la secció de preguntes freqüents al lloc web oficial de Banco Santander per obtenir informació addicional.

Atenció telefònica: Comunica't amb el servei d'atenció al client a través del número proporcionat a l'app o al lloc web del banc.

Oficines físiques: Acudeix a una sucursal de Banco Santander propera per rebre assistència personalitzada.

Recuperar la teva clau d'accés a Banco Santander és un procés dissenyat per ser el més senzill i ràpid possible. Seguint aquests passos i utilitzant els recursos de suport disponibles, podràs dir adeu als problemes i gestionar el teu compte amb facilitat.