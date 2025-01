La novetat de Banco Santander que molts no paren d'aplaudir fa dies: al·lucinant

Banco Santander ha començat 2025 amb una oferta que ha captat l'atenció de molts espanyols: regala un bon pessic a aquells que domiciliïn la seva nòmina o pensió a l'entitat. Aquesta promoció, vigent fins al 31 de març de 2025, busca atreure nous clients oferint un incentiu econòmic directe.

Banco Santander ho dona tot el 2025: fins a 400 euros de regal

La promoció es dirigeix a nous clients i a aquells que encara no tenen la seva nòmina o pensió domiciliada a Banco Santander. Per accedir a l'incentiu, és necessari domiciliar una nòmina o pensió i almenys dos rebuts periòdics, com els de llum o gas. L'incentiu es distribueix de la manera següent:

300 euros bruts per domiciliar una nòmina o pensió i dos rebuts.

400 euros bruts si la nòmina o pensió supera els 2.500 euros mensuals.

És important destacar que aquests imports estan subjectes a una retenció fiscal del 19%, la qual cosa redueix les quantitats netes a aproximadament 243 euros i 324 euros, respectivament.

Bondats del Compte Online de Banco Santander

El Compte Online de Banco Santander ofereix múltiples beneficis que la fan atractiva per als usuaris. No es cobren comissions de manteniment ni per operacions bàsiques, com transferències nacionals. A més, els clients disposen d'una targeta de dèbit sense cost addicional i permet realitzar pagaments i transferències immediates a través d'aquesta popular plataforma.

També hi ha la possibilitat de retirar diners sense comissions als caixers automàtics de Banco Santander a tot el món. I el compte es pot gestionar completament en línia, oferint comoditat i facilitat d'ús.

Per aquest motiu ha estat tan aplaudida aquesta promoció del Santander

Aquesta iniciativa ha rebut elogis per diverses raons. En un context on les entitats bancàries busquen atreure clients, oferir fins a 400 euros per domiciliar la nòmina o pensió és una proposta atractiva.

Els criteris per accedir a la promoció són clars i assolibles per a molts usuaris, cosa que facilita la seva participació. I l'absència de comissions i la facilitat de gestió digital fan que l'oferta sigui encara més atractiva.

La promoció està vigent fins a l'últim dia de març, atorgant temps suficient perquè els interessats puguin beneficiar-se'n. Si estàs considerant canviar de banc o domiciliar la teva nòmina o pensió, aquesta oferta podria ser una opció a tenir en compte.