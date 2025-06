Bogeria màxima a Unicaja: tots els seus clients al·lucinen amb això, ja trigues

Unicaja està revolucionant el sector bancari amb el seu 'Requete Compte Digital', un nou, 100% digital i espectacular compte en línia. L'entitat malaguenya ha sorprès amb una proposta que combina rendibilitat, comoditat i zero comissions. Si encara no la coneixes, ja estàs tardant

El 'Requete Compte Digital' és un compte en línia dissenyat per a nous clients, totalment sense comissions d'administració, manteniment, transferències en línia i targeta de dèbit. A més, ofereix un 3% TAE durant el primer any, aplicat a un saldo mitjà màxim de 20.000 €. Així, els clients poden arribar a obtenir uns 600 € bruts d'interès en només 12 mesos

El 'Requete Compte' d'Unicaja arriba per quedar-se: quin xollo

Però això no és tot: Unicaja també retorna l'1% del que pagues en rebuts domiciliats (aigua, llum, gas, telèfon o internet), amb un límit de 100 € a l'any. Aquest extra ja és suficient per merèixer un aplaudiment general entre els usuaris

Sumat a això, el compte porta avantatges extra si domicilies una nòmina o pensió d'almenys 600 €/mes. Pots accedir a un descobert autoritzat de fins a 500 €, un descompte de fins al 10% en assegurança de vida, i l'accés gratuït al Pla Uni Segur, a més de Bizum gratuït. També pots treure efectiu sense comissió en més de 14.000 caixers, cosa que deixa clar per què els clients estan al·lucinant

Com obrir-la sense complicacions? Unicaja dona la clau

Tot es fa en línia des del web d'Unicaja, només necessites accedir a 'Comptes', triar el Requete Compte Digital i seguir els passos. És un procés totalment digital, en només uns minuts. La contractació està oberta fins al 31 d'agost de 2025, així que el moment per fer-ho és ara

Busquen captar nous clients amb una oferta que combina valor, innovació i senzillesa. L'entitat aposta per una banca centrada en les persones, reforçada per la seva estratègia de transformació digital. Han llançat eines com Unicaja Key (autenticació reforçada) i l'assistent virtual NICA, que milloren l'experiència i aporten seguretat i rapidesa

Els usuaris destaquen que és una proposta “espectacular”, amb rendibilitat clara i sense lletra petita. No només es valora l'interès, també la devolució de l'1% dels rebuts, que molts defineixen com la cirereta del pastís