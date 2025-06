Aplaudiment general al Banco Santander després d'això: milers de clients s'emocionen

Milers de clients del Banco Santander han reaccionat amb emoció després de conèixer els detalls de la XVII edició del programa Euros de tu Nòmina. Es tracta d'una iniciativa solidària que ha anat guanyant força amb els anys i que en aquesta edició ha aconseguit una xifra que ha fet saltar les llàgrimes a més d'un.

Ni més ni menys que 6,7 milions d'euros destinats a donar suport a projectes socials. Aquest programa del Banco Santander, que ja és un referent en el sector bancari, es basa en les donacions voluntàries dels seus empleats. És un gest senzill, però amb un impacte gegantí.

Banco Santander valora els seus empleats: el que han fet emociona molts

Cada treballador que decideix participar dona una petita quantitat de la seva nòmina, i el banc duplica aquesta quantitat per incrementar l'ajuda. Així, gràcies a la generositat de la plantilla i al suport de l'entitat, aquest any s'ha aconseguit beneficiar 650.000 persones en situació vulnerable.

Els veritables protagonistes d'aquesta història són els projectes guanyadors, seleccionats entre centenars de propostes presentades per diferents ONGs. Les iniciatives escollides estan enfocades a oferir ajuda directa en sectors com la salut, l'educació, la inclusió social o l'atenció a persones grans o amb discapacitat.

El programa Euros de tu Nòmina és una aposta solidària de Santander

Tot això es va anunciar en un acte especial celebrat el passat 9 de juny. També es van destacar les històries humanes darrere de cada projecte. El més valorat pels clients i per la societat en general és el compromís real que Santander mostra amb aquest tipus d'accions.

No és només una qüestió d'imatge. És una aposta ferma per millorar el món des de dins. Els empleats no només treballen en una entitat financera, també s'impliquen directament en causes socials que canvien vides.

A més, aquesta edició ha deixat clar que la solidaritat no entén de crisi. En un context econòmic difícil, els treballadors del Santander han continuat apostant per aquesta iniciativa. El resultat ha estat aquesta increïble xifra de 6,7 milions d'euros en donacions, que marcaran un abans i un després en moltes comunitats.

Quan s'uneixen l'esforç i el cor, els resultats són espectaculars

Euros de tu Nòmina demostra que una petita acció conjunta pot generar un efecte immens. El Banco Santander, els seus empleats i els seus clients han aconseguit una cosa extraordinària.

I per això, l'aplaudiment general no s'ha fet esperar. L'emoció ha estat evident, i el missatge clar: quan s'uneixen l'esforç i el cor, els resultats són espectaculars.

Aquest tipus de programa solidari reforça el vincle del banc amb la societat i demostra que la banca també pot ser una eina de canvi positiu. Una lliçó d'humanitat que ha calat molt endins